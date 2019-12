Marseille : un python royal d'1,5 mètre capturé dans le jardin d'un particulier

Une trouvaille de taille. Un python royal d’1,50 mètre a été capturé par les marins-pompiers de Marseille ce samedi 28 décembre dans le jardin d’un particulier.

Une équipe cynotechnique a été mobilisée sur les lieux pour attraper le reptile qui manifestement n’appartenait pas au propriétaire de la maison, rapporte La Provence. Il a été transporté à la SPA en bonne santé. Pour l’heure, le maître de l’animal n’a pas été identifié.

[Retour en ] Une équipe spécialisée des #MarinsPompiers @marseille est intervenue ce matin pour capturer un Python Royal dans un jardin d'un particulier du 15e. Le serpent a été transporté en bonne santé à la @SPA_Officiel de la Valentine. pic.twitter.com/1r3PJ3CdsT — Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) December 28, 2019

Le python royal est un serpent nocturne qui peut vivre jusqu’à 30 ans. Lorsqu’il se sent menacé, le python royal se roule en boule et cache sa tête au milieu de son corps, d’où son autre nom de python boule. C’est le plus petit des pythons africains.

Dans certaines régions d’Afrique, notamment au Nigeria, au Ghana et au Bénin, ce serpent est considéré comme sacré et fait l’objet d’un culte.