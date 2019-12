«En avant les histoires» : Playmobil ne veut plus que La Manif Pour Tous utilise son célèbre slogan

«Playmobil, en avant les histoires». Le slogan de la célèbre marque de jouets, dont beaucoup ont encore la mélodie en tête, a été détourné de sa fonction initiale. Le collectif d'associations de la «Manif pour tous» - connu pour ses positions contre le mariage homosexuel et plus récemment contre l'extension de la PMA - se l'est réapproprié. La marque a réagi.

«PMA sans père En avant les histoires», peut-on ainsi lire sur l'affiche de promotion du prochain rendez-vous du collectif fixé au 19 janvier pour protester contre l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes seules.

«La #PMAsansPère serait la porte ouverte à toutes les dérives qu'entraîne le marché de la procréation. La lucrativité de ce marché passe avant toutes les règles éthiques», a également estimé l'organisation sur son compte Twitter.

La #PMAsansPère serait la porte ouverte à toutes les dérives qu'entraîne le marché de la procréation. La lucrativité de ce marché passe avant toutes les règles éthiques. #MarchonsEnfants #19janvier pic.twitter.com/p9QiZNGZOr — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) December 29, 2019

Des twittos mécontents ont interpellé Playmobil

Une réappropriation du célèbre slogan qui a fait réagir de nombreux twittos mécontents de voir la formule servir le collectif, connu pour ses positions conservatrices.

Bonjour @playmobil , vous pouvez mettre vos juristes au boulot ? @LaManifPourTous utilse votre slogan pour cracher sur les familles homoparentales. https://t.co/h54hXCT6kv — Steph (@marst76) December 30, 2019

@playmobil, vous savez, vous êtes en droit de porter plainte là, c'est ce qu'a fait la @SPA_Officiel dernièrement, ils ont gagné.



A moins qu'etre assimilés à un parti homophobe vous convienne... — Gomar (@Gomar_a_velo) December 30, 2019

Le fabricant des célèbres petits personnages a indiqué au Huffington Post qu'il allait «faire le nécessaire».

«Playmobil étant une marque s’adressant aux enfants, son territoire de communication n’a évidemment aucune légitimité pour ce qui est de ce sujet, a indiqué l'entreprise au média, avant d'ajouter : «Le nécessaire sera fait afin d’exiger que toute association et utilisation abusive de notre marque soit retirée de cet événement.»