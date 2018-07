La vie de Napoléon se raconte en Playmobil à Ajaccio

Le sacre impérial de 1804, la campagne d'Egypte et le coup d'Etat du 18 Brumaire ont été reconstitués avec 800 Playmobil customisés. Au coeur de sa ville natale d'Ajaccio, un micro-musée insolite invite à découvrir des scènes-clés de la vie de Napoléon Bonaparte.

En créant ce musée en juillet 2016, Frédéric Pierrot, entrepreneur du numérique de 53 ans, voulait « faire une proposition originale en dehors des sentiers omniprésents du numérique », « retrouver ce que je faisais à dix ans, des reconstitutions » et « donner une réponse à Ajaccio qui n'existait pas sur la vie de Napoléon », explique-t-il.

Puisant dans sa collection personnelle, ce passionné a modifié les figurines à l'aide de papier, peinture, raphia, d'accessoires moulés et pour certains de customisateurs professionnels. Il est d'ailleurs possible d'acheter sur place pour 20 euros, un Napoléon ou une Joséphine, faits à la demande.

La grande histoire mêlée aux anecdotes

Dans un petit local vouté, à deux pas de la cathédrale, Frédéric Pierrot, armé d'une longue baguette en bois, mêle la grande histoire aux anecdotes lors de la visite guidée.

«L'hiver de ses 13 ans, Napoléon a organisé pendant trois jours une bataille de boules de neige à l'école militaire de Brienne», à l'est de Paris. «Pour les historiens, ces journées montraient déjà son caractère de futur chef», raconte-t-il.

Viennent ensuite des reconstitutions ludiques du siège de Toulon (1793), des batailles du pont d'Arcole (1796), des Pyramides (1798) ou de Marengo (1800), du coup d'Etat du 18 Brumaire ou encore du sacre impérial de 1804.

Le ton du guide est romanesque, ses histoires parlent de courage, d'amitié, d'héroïsme ou de coquetterie. «C'est marrant quand on voit (Emmanuel) Macron et son épouse aujourd'hui.... eh bien, pour leur mariage civil, Joséphine de Beauharnais s'est rajeunie de cinq ans et Napoléon s'est vieilli pour masquer leur différence d'âge», rappelle l'hôte des lieux.

«Un rêve d'enfant »

Ce dernier explique aussi comment les tumultes conjugaux de Napoléon ont influencé sa rédaction du code civil. Peu de temps avant son sacre en 1804, sa femme Joséphine a confié au pape qu'ils n'étaient mariés que civilement, ce qui l'empêchait de devenir empereur. Un mariage religieux fut donc organisé à la hâte et Napoléon, irrité, mettra le mariage civil en avant dans le droit français.

Pour maintenir l'attention des plus petits, Frédéric Pierrot leur lance un défi : trouver des intrus glissés au milieu des scènes napoléoniennes. « Apprenez à enquêter les enfants », leur glisse-t-il.

«Y a un fantôme ici», s'enthousiasme Maxence, Stéphanois de 7 ans et demi en vacances chez sa grand-mère. Ici, se cache Harry Potter, là Yoda, Jack Sparrow, Sherlock Holmes ou un Pokémon, pointent les enfants.

A la recherche d'intrus

«C'est ce que j'ai préféré, chercher les intrus», assure Maxence. «Moi c'est juste apprendre qui m'a plu», glisse Eric, jeune Ajaccien de 8 ans.

L'entrée coûte 3 euros pour les plus de 10 ans et le musée, qui accepte des dons, a nécessité 10.000 euros d'investissement du créateur bénévole. «Playmobil a approuvé mon initiative mais ne la finance pas, c'est une collection privée.»