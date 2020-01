Grand Est : Alerte à la pollution aux particules fines dans six départements

La procédure d'alerte à la pollution aux particules fines a été déclenchée, mercredi 1er janvier, dans six départements du Grand Est, a annoncé l'agence chargée de la surveillance de la qualité de l'air, Atmo.

La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Ardennes, la Marne, l'Aube et le Bas-Rhin sont concernés par cette alerte mercredi.

Jeudi, les conditions atmosphériques devraient amener une amélioration de la situation dans les départements des anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne mais l'alerte doit être maintenue pour le Bas-Rhin et étendue au Haut-Rhin, selon un communiqué d'Atmo.

Outre les conditions atmosphériques stables et le phénomène d'inversion des températures qui favorisent l'accumulation des particules PM10 dans les basses couches de l'atmosphère, Atmo souligne l'impact des incendies et jets de pétards du Nouvel An sur la qualité de l'air dans l'agglomération strasbourgeoise.

La préfecture du Bas-Rhin a interdit pour la journée de jeudi les feux d'artifices et le brûlage à l'air libre des végétaux et abaissé de 20km/h la vitesse autorisée sur les routes du département.