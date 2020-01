Municipales 2020 : le candidat d’origine antillaise Steevy Gustave victime de tag raciste à son domicile

Le week-end dernier, le porche du domicile de Steevy Gustave, candidat EELV aux élections municipales de Brétigny-sur-Orge (Essonne), a été tagué d’une inscription raciste.

«Sale négro tu seras pas maire», sont les mots qui ont été retrouvés sur un mur du domicile de Steevy Gustave, qu'il a découverts dans la nuit de samedi à dimanche.

«Je suis en colère»

«À chaque élection, je subis des insultes, par lettre anonyme ou sur les réseaux sociaux. D’habitude je me contente de faire des signalements. Mais là, ceux qui ont fait ça ont pris le temps de passer mon portail, de rentrer chez moi et de taguer ça sur 2,50 m ! Me dire que j’aurais pu me retrouver face à ces gens visiblement déterminés ne me rassure pas, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes voisins», a confié le candidat à nos confrères du Parisien. Une plainte a été déposée au commissariat d’Arpajon.

Steevy Gustave ne se laisse malgré tout pas intimider et a indiqué vouloir poursuivre la campagne électorale. «Je suis en colère. Ce qui vient de se passer dépasse l’entendement. C’est incroyable qu’il y ait encore des lâches capables de juger sur la couleur. Mais ces insultes ne remettent rien en cause. J’irai au bout de cette élection», a-t-il indiqué au quotidien.

Le CREFOM condamne avec force cet acte raciste. Tout doit être mis en œuvre pour que le ou les auteurs de ce tag soient recherchés et condamnés devant les tribunaux.



Le Créfom se tient aux cotés de Steevy Gustave et lui apporte tout son soutien. pic.twitter.com/A548aN9nj6 — CREFOM (@LE_CREFOM) January 14, 2020

Un ami de Steevy Gustave a publié une photo du tag en question sur sa page Facebook.