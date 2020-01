Vidéo : pour lutter contre le racisme dans le football, la LFP joue la carte dessin animé

«Au foot, la seule couleur qui compte, c’est celle de son équipe.» La LFP a dévoilé sa campagne de sensibilisation contre le racisme à travers ce slogan. Un message qui sera diffusé lors de la 20e journée de Ligue 1 et Ligue 2.

Les 10, 11, 12 et 13 janvier, l’ensemble des supporters sera sensibilisé à travers plusieurs visuels et un film d’animation de 30 secondes qui seront relayés dans les différents stades de France ainsi que sur les réseaux sociaux.

«Depuis plus d’un an, la Ligue de Football Professionnel, en collaboration avec la LICRA, a fait de la lutte contre toutes les discriminations une des priorités de sa démarche RSE et lancé un programme ambitieux pour que le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et le sexisme disparaissent totalement des stades», peut-on lire sur le communiqué publié mercredi.

Le précédent Prince-Désir Gouano

Le dessin animé met en scène plusieurs supporters de toutes origines et couleurs de peau mais unis par une même couleur, celle de leur équipe. Ce film d’animation a pour but d’inspirer toutes les générations et promouvoir un football inclusif et éthique.

Si les incidents racistes sont nombreux en Italie (exemple, le cas Mario Balotelli), le football français a également été touché il y a quelques mois. La saison dernière, lors du match Dijon-Amiens, Prince-Désir Gouano avait été la cible de cris racistes. Le club dijonnais avait été pénalisé d'un point avec sursis.