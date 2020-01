Avec la baisse du taux du livret A, quelles alternatives ?

Le gouvernement a tranché. Le taux du livret A passera le 1er février de 0,75 à 0,5 %, comme le prévoit la nouvelle formule de calcul, a annoncé ce mercredi 15 janvier le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Une décision qui pourrait pousser certains ménages à se tourner vers d'autres produits d'épargne, plus rémunérateurs. En voici trois, sans risque eux aussi, qui apparaissent comme de véritables alternatives.

Le Livret d'épargne populaire (LEP)

Même si son taux de rémunération va lui aussi baisser le 1er février, passant de 1,25 à 1 % (soit quasiment au niveau de l'inflation, qui était de 1,1 % en 2019), le livret d'épargne populaire (LEP) reste malgré tout plus attractif que le livret A. Comme ce dernier, il est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et il est possible de réaliser des retraits ou des versements à tout moment. Il offre par ailleurs un taux d'intérêt garanti. A noter tout de même qu'il est plafonné à 7.700 euros (hors intérêts). Et il n'est pas accessible à tout le monde. En effet, il est réservé aux personnes aux revenus modestes (au maximum 19.977 euros annuels pour une personne seule). Bruno Le Maire a regretté ce mercredi sa sous-utilisation. «40 % des Français y sont éligibles et il n'y a aujourd'hui que 7 millions de livrets d'épargne populaire qui sont ouverts», a-t-il déclaré sur Europe 1. En conséquence, le locataire de Bercy a annoncé une simplification des démarches pour en bénéficier.

L'assurance-vie en euros

L'assurance-vie en fonds euros est déjà un produit d'épargne bien connu des Français. Pour preuve, le montant de son encours, qui atteint près de 1.400 milliards d'euros (soit plus de 80 % de l'encours total de l'assurance-vie en France). Il faut dire que l'assurance-vie en euros dispose de nombreux avantages : un rendement intéressant (attendu à 1,4 % en 2019, en baisse par rapport à 2018 où il était de 1,8 %), un argent qui n'est pas bloqué (il peut être disponible en 72h selon la compagnie d'assurance), ou encore une garantie en capital (l'épargne ne peut pas diminuer). Mais contrairement au livret A ou au LEP, ce produit d'épargne n'est pas défiscalisé : les gains sont imposés en fonction de l'âge du contrat et de la date des versements. Sachant que la fiscalité diminue huit ans après l'ouverture, il s'agit davantage d'un placement de long terme.

LE PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE (PER)

Dans un contexte d'inquiétude au sujet des conséquences de la réforme des retraites sur le montant des pensions, voilà un produit qui pourrait attirer de nombreux ménages. Lancé le 1er octobre pour remplacer le PERP et le contrat Madelin, le plan d'épargne retraite (PER) individuel est un produit d'épargne de long terme, destiné à simplifier l'épargne retraite. «Il vous permet d'économiser pendant votre vie active pour obtenir, à partir de l'âge de la retraite, un capital ou une rente», peut-on lire sur Service-Public.fr, le site officiel de l'administration française. Il présente un avantage fiscal, car les versements volontaires sur un PER peuvent être déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu. En revanche, au moment de la liquidation du contrat, les droits qui en sont issus sont fiscalisés. Le déblocage des droits peut arriver avant l'âge de le retraite, en cas par exemple de décès du conjoint, de surendettement ou d'acquisition d'une résidence principale.