Affaire Grégory : menacée dans des lettres, Murielle Bolle porte plainte

Murielle Bolle, témoin-clé dans l’affaire du meurtre du petit Grégory Villemin, a porté plainte suite à des lettres menaçantes qui lui ont été adressées, quelques temps après la sortie de la série documentaire sur Netflix.

Elle aurait déclenché cette procédure le 21 décembre, après avoir reçu les écrits au début du même mois, annonce Le Monde. Une période qui coïncide avec le succès des épisodes diffusés sur la plateforme de visionnage, consacrés à l’histoire de l’assassinat de l’enfant de quatre ans, en 1984.

«Je vous laisse passer les fêtes mais il n’y en aura pas d’autres», est-il notamment écrit dans les courriers qu’elle a reçu. «En 2020, vous passerez aux aveux». Un dessin de réveil faisant «tic-toc», pour illustrer un compte à rebours, y serait également présent, détaille le journal.

La description de la voiture de Murielle Bolle, ainsi qu’un bar qu’elle fréquente, sont aussi abordés dans les lettres. «Un certain nombre de détails me font penser que c’est quelqu’un qui me connaît», aurait-elle affirmé aux gendarmes. Fait particulier, les plis ont été envoyés non pas à son domicile, mais à celui de son ancien compagnon pendant 20 ans.

Le 2 novembre 1984, Murielle Bolle (qui avait alors 15 ans) avait indiqué face aux enquêteurs que son beau-frère Bernard Laroche avait kidnappé Grégory Villemin. Elle s’était ensuite rétractée, sans plus jamais changer de version. Cette garde à vue a été invalidée le 16 janvier, mais ses déclarations maintenues. En juin 2017, elle avait été mise en examen, avec Jacqueline et Marcel Jacob (grand-oncle et grand-tante de Grégory), pour «enlèvement de mineur de 15 ans suivi de mort», avant qu’un vice de procédure n’annule cette décision.