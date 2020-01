Affaire Grégory : un appel à témoins pour relancer l’enquête ?

Pour réveiller l’affaire et relancer l’enquête sur la mort du petit Grégory Villemin, l’un des avocats de ses parents a lancé ce mercredi un appel à témoins. «Je suis convaincu que des gens savent», a-t-il affirmé.

«Nous espérons qu’il y aura des gens dont la conscience va se réveiller et qui vont effectivement donner des informations à la justice», poursuit Me Thierry Moser. «Nous faisons appel à leur sens moral, à leur civisme, c’est quand même un gamin de 4 ans (qui a été assassiné)».

Le jeune Grégory Villemin avait été retrouvé le 16 octobre 1984 dans les eaux de la Vologne (Vosges), pieds et poings liés.

Depuis, le dossier a traversé d’innombrables rebondissements, jusqu’à l’annulation de la validité de la garde à vue de Murielle Bolle datant de novembre 1984, où elle accusait son beau-frère Bernard Laroche d’être le coupable (il a été tué par le père de Grégory en 1985). Ses propos tenus avant le début de son audition ont en revanche été maintenus par la justice. L’enquête, qui était automatiquement suspendue pendant cette procédure, va donc pouvoir reprendre.

«Il y aura de nouveau des auditions, des confrontations, des expertises», prédit l’avocat. Avec son appel à témoins, il se dit «confiant et relativement optimiste», dans l’espoir de faire grossir le dossier grâce à de nouvelles déclarations.

En juin 2017, les époux Jacob (Marcel et Jacqueline), grand-oncle et grand-tante du garçon, avaient été mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivie de mort», tout comme Murielle Bolle, pour «enlèvement suivi de mort». Des procédures qui avaient ensuite été annulées pour un vice de procédure.