Coronavirus : l'Institut Pasteur lance un appel aux dons pour trouver un vaccin

En première ligne dans la recherche sur le coronavirus chinois, l'Institut Pasteur a lancé ce lundi 3 février un appel aux dons pour financer ses travaux, en particulier sur le 2019-nCoV, de façon à pouvoir accélérer le développement pouvoir d'un vaccin.

«Nous avons décidé de lancer une collecte pour financer les travaux que nous réalisons sur le coronavirus», a déclaré sur RTL Christophe d'Enfert, directeur de l’Unité Biologie et Pathogénicité fongiques à l'Institut Pasteur. «Je recommande aux personnes qui nous écoutent de se connecter sur le site pasteur.fr où elles trouveront comment soutenir notre Institut, qui a pour but de lutter contre les maladies infectieuses, et en particulier contre cette épidémie», a-t-il poursuivi.

#Coronavirus : "Nous lançons un appel aux dons, une collecte pour financer les travaux réalisés sur les maladies infectieuses, nous avons besoin d'un million d'euros", @c_denfert, directeur scientifique @institutpasteur, invité de #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/jYOix5ESgs — RTL France (@RTLFrance) February 3, 2020

La fondation française, dont les chercheurs sont parvenus il y a peu à isoler et à mettre en culture des souches du coronavirus 2019-nCoV, une première en Europe, «aimerait collecter un million d'euros» pour commencer, a précisé Christophe d'Enfert. «Mais cela va aussi dépendre de la manière dont les choses évoluent», a-t-il souligné, ajoutant que «ce type de virus mute assez facilement». «Il peut devenir plus dangereux, il peut devenir aussi moins dangereux.»

Déjà des promesses de dons pour la recherche

Selon le professeur, «la vaccination est l'approche la plus efficace pour se débarrasser d'une maladie virale». «Donc le développement d'un vaccin est crucial», a-t-il déclaré sur RTL. «Sur l'approche que l'Institut Pasteur développe, on pourrait avoir un vaccin disponible au mieux dans 20 mois», a-t-il répété.

En dehors de l'Institut Pasteur, des virologues et infectiologues du monde entier travaillent d’arrache-pied pour trouver un vaccin au coronavirus chinois, qui permettrait de mettre fin à cette épidémie, déjà responsable de 362 décès (361 en Chine et un aux Philippines). Les travaux de recherche coûtant cher, les promesses de dons commencent à affluer.

L'Union européenne par exemple a débloqué 10 millions d'euros dans ce cadre, quand le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant Alibaba, a fait un don de 100 millions de yuans (14,4 millions de dollars).