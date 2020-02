On lui promet 6.000 euros, il se fait escroquer 1.800 euros sur Snapchat

Un jeune habitant du Pas-de-Calais s’est vu promettre la somme de 6.000 euros par une personne sur le réseau social Snapchat. Il a finalement été victime d’une arnaque et s’est fait extorquer 1.800 euros.

Une personne portant le pseudo «Argent» sur Snapchat est rentrée en contact avec le jeune de 19 ans, rapporte La Voix du Nord. Dans sa story, cette personne proposait à ses abonnés de gagner facilement la somme de 6.000 euros. Le jeune homme, sans hésitation, a transféré à cette personne toutes ses coordonnées bancaires, convaincu de gagner de l’argent.

Le lendemain, le jeune, aux anges, s’aperçoit que deux chèques de 2.400 euros et de 2.340 euros ont bien été crédités sur son compte. La banque lui a cependant indiqué que ces deux chèques avaient fait l’objet d’une opposition. Des virements de plusieurs centaines d’euros ont par la suite été effectués à partir du compte du jeune homme. Ce dernier a porté plainte auprès de la gendarmerie, et estime son préjudice à plus de 1.800 euros.