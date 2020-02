Paris : un lycée du 18e fermé après le passage de la tempête Ciara

Le lycée Rabelais, situé rue François de Croisset (18e), a été contraint de fermer ses portes, à la suite d'une visite de sécurité. Il ne rouvrira pas avant la rentrée de septembre 2020.

«La région Ile-de-France a décidé, en lien avec le rectorat de Paris, de fermer le lycée Rabelais à la suite de la visite de sécurité qui s'est réunie le 10 février», a ainsi communiqué l'institution, ce lundi 17 février. Connu pour sa vétusté, pour laquelle il fait l'objet d'une «surveillance régulière» selon la région, ce lycée a été particulièrement fragilisé à la suite du passage de la tempête Ciara, il y a une semaine. Une partie de la structure de l'établissement a été «fragilisée», sans parler des dégâts matériels.

Désormais fermé au public et donc aux lycéens, ces derniers seront donc répartis dans près d'une dizaine d'établissements de la ville et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire. La reprise des cours – normalement prévue le lundi 24 février – n'aura pas lieu avant le 9 mars, le temps pour la région «de garantir aux élèves les meilleures conditions d'accueil et d'étude dans les lycées parisiens».

Cette répartition – souhaitée pour être la plus cohérente possible par la région – a été pensée «afin de maintenir autant que possible la cohésion des classes» et par mesure «de continuité éducative». A noter que les étudiants et leurs parents seront personnellement informés par courriel des nouvelles modalités d'accuei, alors qu'un conseil d'administration exceptionnel ainsi qu'une réunion d'information se tiendront les 25 et 26 février.

Par ailleurs, la région a d'ores et déjà fait savoir que «les frais de déplacement des élèves concernés seront pris en charge», et que «tous les établissements qui accueillent la communauté éducative du lycée Rabelais feront l'objet d'un accompagnement renforcé, tant par le rectorat que par le conseil régional».

En parallèle, la région a annoncé qu'elle cherchait des solutions pour implanter un lycée provisoire dans le 18e à la rentrée 2020, «afin d'y accueillir les lycéens dans les meilleures conditions le temps des travaux». La rénovation du lycée Rabelais, programmée initialement pour la fin de l'année, va en effet être accélér en vue d'une réouverture en 2023.