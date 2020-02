JesuisLaura, un hashtag créé en hommage à une lycéenne assassinée dans le Pas-de-Calais

Le 30 janvier dernier, le corps d'une lycéenne de 17 ans, tuée à l'arme blanche, a été retrouvée dans un parc de Sallaumines, dans le Pas-de-Calais. L'émotion suscitée par ce drame a été si forte que des internautes ont créé le hashtag #JeSuisLaura sur les réseaux sociaux pour honorer sa mémoire.

Un hashtag que les internautes utilisent également pour apporter leur soutien à la famille de la jeune fille, qui était élève en première dans un lycée professionnel de sa ville, et appeler à ce que justice soit faite. Aucun suspect n'a pour le moment été interpellé.

Cette jeune fille avait 17 ans, vivait dans le Pas de Calais avec sa famille, allait au lycée, avait des amis, et la vie devant elle. Elle a été sauvagement assassinée, le 30 Janvier dernier. Elle s'appelait Laura Tristesse et colère. Pensées à ses proches #JeSuisLaura pic.twitter.com/F5ULEebjAi

Contre l'horreur et la barbarie, #JeSuisLaura, qui n'avait que 16 ans et qui fut égorgée il y a quelques jours. Mes pensées à sa famille en cette épreuve plus que douloureuse.

— Alex (@upr_alex) February 4, 2020