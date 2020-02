Harcèlement de Quaden, atteint de nanisme : le tweet de Nadine Morano scandalise les internautes

Après la diffusion de la vidéo poignante montrant le petit Quaden, 9 ans, atteint de nanisme, et demandant, en larmes, à sa maman de lui donner un couteau pour qu'il se suicide, Nadine Morano a posté un tweet qui n’a pas été du goût des internautes.

La vidéo du petit garçon atteint de nanisme et harcelé par ses camarades de classe a déclenché une vague de soutien.

Mais la députée européenne et ancienne ministre est une adepte des tweets polémiques et cette fois encore, sa façon de réagir à un sujet grave de société qu'est le harcèlement n'est pas passée inaperçue.

«Quelle cruauté ! Stop ! Total soutien à Quaden. Un petit câlin de #JosephineAngeGardien lui ferait du bien», lance Nadine Morano sur son compte twitter officiel.

Son message n'a pas franchement fait rire ni attendri les internautes, qui ont immédiatement réagi sous son post.

Le tweet en question a notamment révulsé le youtubeur Cyprien, qui a interpellé la députée en lui demandant : «Pourquoi tu te moques de l'handicap d'un enfant ?»

De nombreux internautes ont également réagi, avec humour ou colère.

«Bêtise», «indécence», «énormité» : les twittos n'y sont pas allés de main morte pour dénoncer le tweet de Nadine Morano, qu'ils jugent tous scandaleux.

Ptdrrrrr quel masterclasse screener les amis on le ressortira ds 10 ans parce que personne ne va le croire

On est au-delà de l'échec, c'est d'une effroyable indécence. À quel moment avez-vous pu penser que de dénoncer un tel drame en utilisant une référence "populaire" vous rendrait empathique et sympathique? C'est stigmatisant et d'une bêtise gerbante.

— Qi2Navet (@qi2_navet) February 21, 2020