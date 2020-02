Premier mort français du Coronavirus : ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore

C'est le premier français décédé du coronavirus. Il s'agit d'un homme de 60 ans, mort dans la nuit de mardi à mercredi, à Paris.

Qui est-il ?

Le Français était enseignant dans un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise, a annoncé, mercredi 25 février, le ministère de l'Éducation nationale. Il était né en 1959, et avait 60 ans.

QUI A-T-IL PU CONTAMINER ?

L'établissement dans lequel travaillait le défunt fait partie des zones académiques en vacances scolaires, depuis le 14 février au soir, qui devrait reprendre les cours lundi. Le français « a été en arrêt de travail à partir du 12 février inclus, et il n'a pas fréquenté son établissement depuis cette date » a expliqué Etienne Champion, directeur de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France. « Seuls les parents, adultes et enfants, collègues ou parents d'élèves ayant été en contact avec cette personne et dont les symptômes ont débutés entre le 12 février et le 25 février inclus sont inviter à se manifester auprès du 15 », le délai d'incubation et d'apparition de la maladie étant de « 14 jours au maximum ». Selon la rectrice de l'académie d'Amiens, Stéphanie Dameron, les autorités doivent décider « d'ici 24 heures » si l'établissement où l'homme travaillait rouvrira, comme prévu, lundi.

La cellule de crise travaille actuellement à « l'identification des personnes avec lesquelles ces deux patients (la personne décédée et le patient hospitalisé à Amiens, NDLR) ont été en contact rapproché » a expliqué Monsieur Champion, ajoutant que tous deux « ont séjourné auparavant dans d'autres établissements de santé » et que « les patients et soignants sont en cours d'évaluation ».

a-t-il voyagé dans une zone à risque ?

Si le français a été infecté par le coronavirus, il n'avait pas voyagé dans une zone d'exposition à risque, a affirmé le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France. Il avait été testé en urgence, mardi 25 février, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime. « Les investigations sont encore en cours à cette heure pour déterminer la source de ces deux contaminations » a-t-il ajouté, toujours à propos du sexagénaire décédé et du patient hospitalisé à Amiens, qui n'a pas non plus voyagé dans une zone à risque.

a-t-il UN LIEN AVEC Le patient de l'oise ?

Le patient quinquagénaire hospitalisé à Amiens dans un « état grave », est également originaire de l'Oise. Interrogé par l'AFP sur ce point commun, le responsable de l'ARS a expliqué qu'aucun élément ne permet aujourd'hui de dire qu'ils se connaissaient, qu'ils avaient des connaissances communes, ou qu'ils avaient fréquenté des lieux communs.

L'enseignant défunt avait d'abord été hospitalisé à Creil, alors que le patient d'Amiens, un civil travaillant sur la base militaire de Creil, avait été hospitalisé à Compiègne.