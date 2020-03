Alexandra de Taddeo possédait une fausse carte de presse

Alexandra de Taddeo, l'étudiante de 29 ans qui a reçu les vidéos intimes de Benjamin Griveaux, possédait une fausse carte de presse pour «entrer gratuitement dans les musées».

C'est ce que révèle l'Obs qui s'appuie sur une source judiciaire. Les policiers, qui enquêtent sur de Taddeo et son compagnon Piotr Pavlenski pour atteinte à la vie privée de l'ancien candidat à la mairie de Paris, ont retrouvé ce faux, qui la présente comme «correspondante» à RFI, dans ses affaires.

Le site internet de l'hebdomadaire raconte l'échange entre la jeune femme et les policiers qui l'ont interrogée à propos de cette fausse carte : «je suis jalouse de mes amis journalistes qui peuvent rentrer dans les musées gratuitement (la carte de presse le permet, ndlr)». «Vous vous définissez comme journaliste ?», questionne un policier. «Non. Mais je fais des contributions à caractère journalistique», affirme de Taddeo, «qui met en avant les émissions animées en 2016 et 2017 sur la radio Fréquence protestante et confie qu'elle doit publier un article sur Julian Assange pour le numéro de mars 2020 de la "Revue générale de droit international public"». Ce que la revue en question a confirmé à l'Obs.

Pour pouvoir prétendre à une carte de presse, il faut pouvoir justifier qu'au moins 50% de ses revenus proviennent d'une activité à caractère journalistique. Mais, il n'est pas obligatoire d'en avoir une pour exercer le métier de journaliste. En 2018, plus de 35.000 cartes de presse ont été délivrées.