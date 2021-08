Benjamin Griveaux quitte la politique pour présenter une émission de télé

Discret depuis la diffusion d'une de ses vidéos intimes par l'artiste russe Piotr Pavlenski, Benjamin Griveaux, ancien député et porte-parole du gouvernement, a annoncé se retirer de la politique. Il animera une émission de télévision dès septembre.

L’ancien député a quitté ses fonctions parlementaires le 12 mai dernier, un peu plus d’un an après «l’affaire Griveaux». Dans un entretien au Journal du Dimanche, ce dernier a expliqué avoir pris une autre direction, et a créé une société de conseil pour des dirigeants d’entreprises et de start-up.

Il a aussi annoncé animer une émission dès le 18 septembre sur la chaîne d’information économique B Smart, fondée il y a un an par les journalistes Stéphane Soumier et Pierre Fraidenraich. Un changement de cap important pour l'ex candidat à la mairie de Paris : «C’est ma nouvelle vie», a-t-il affirmé.

Un retrait de la vie politique somme toute anticipé, mais qui, selon lui, est «cohérent» avec sa conception de l’engagement politique : «j'ai toujours considéré qu'il devait être limité dans le temps». Cette reconversion s’est faite cependant non sans appréhension : «je ne vous cache pas que j’ai hésité, car passer de l’autre côté du miroir est un pari», a-t-il confié au JDD.

Benjamin Griveaux a aussi indiqué avoir tenu Emmanuel Macron informé de son changement de carrière.