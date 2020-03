La capitaine de l'équipe de France de football, Amandine Henry, est la nouvelle égérie Barbie

Un bel exemple pour la jeunesse. Dans le cadre de la prochaine journée internationale des droits des femmes, la célèbre poupée Barbie, qui rend hommage chaque année à des «femmes exceptionnelles» du monde entier, a notamment décidé de mettre à l'honneur, la capitaine de l'équipe de football féminine, Amandine Henry.

La milieu de terrain de l'Olympique lyonnais a partagé sa joie d'incarner la célèbre poupée. «Je suis fière d’être célébrée en tant que femme d’exception par Barbie car elle est certes emblématique mais elle représente aussi une femme forte et inspirante. Elle permet aux petites filles d’être libres d’imaginer qui elles veulent devenir. J’ai envie d’aider les prochaines générations à briser le plafond des rêves», a-t-elle indiqué.

Amandine Henry succède ainsi à la chef Hélène Darroze sacrée l'an dernier par le créateur de jouets, Mattel. Elle avait, tout comme Amandine Henry, reçu une poupée à son effigie. Hélas pour les fans des deux femmes, ces poupées ne sont pas commercialisées.

inspirer les nouvelles générations

Avec cette nouvelle égérie, Barbie poursuit ses efforts pour briser le Plafond des Rêves, ce moment où les jeunes filles commencent à douter de leur valeur et de leur potentiel. Ce programme célébre ces femmes d’exception avec l'objectif d’inspirer les nouvelles générations, en mettant en lumière toutes celles qui brisent les barrières dans différents domaines professionnels.

Ce projet a également pour ambition de financer la recherche académique sur le sujet : en 2019, Barbie s’est associée à GoFundMe pour reverser plus de 250 000 dollars à des organisations à but non lucratif, sélectionnées pour leur capacité à atteindre les jeunes filles du monde entier.

Ainsi Amandine Henry a été choisie comme modèle d’inspiration pour son impressionnant palmarès sportif, notamment en étant élue deuxième meilleure joueuse de la Coupe du monde en 2015 et en devenant capitaine de l’équipe de France de football féminin en 2017.

D'autres modèles ont été choisies en Europe : Dina Asher-Smith (Royaume-Uni), Malaika Mihambo (Allemagne), Teresa Bonvalot (Portugal), Anat Lelior (Israël), Sümeyye Boyaci (Turquie), Olga Kharlan (Ukraine), Airine Palsye (Lituanie), Gisela Pulido (Espagne), Ana Peleteiro (Espagne) et Amanda Sampedro (Espagne). D’autres modèles seront présentés à la fin du mois de mars.