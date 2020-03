Champs-Elysées : Emmanuel Macron inaugure le Café Joyeux, qui emploie des personnes avec un handicap

La première sortie du chef de l'Etat consacrée à un autre sujet que le coronavirus depuis une semaine. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a inauguré ce lundi 9 mars le nouveau Café Joyeux sur les Champs-Elysées, le quatrième de cette chaîne de restauration qui emploie des personnes atteintes d'un handicap mental.

Ce café solidaire, installé pour six mois au pied de l'Arc de Triomphe, emploie une vingtaine de commis de cuisine et serveurs trisomiques, porteurs d'autisme ou d'autres troubles cognitifs. L'emplacement éphémère restera ouvert au moins six mois, les locaux ayant été pour cette période mis à disposition gratuitement sous forme de prêt par l'assureur Groupama.

«On est très fiers que le président de la République ait accepté de venir malgré le virus», a déclaré Yann Bucaille Lanrezac qui a fondé la chaîne Café Joyeux fin 2017 à Rennes avec son épouse Lydwine.

Accompagné aussi de la secrétaire d'Etat au Handicap Sophie Cluzel, Emmanuel Macron tient ainsi une promesse faite lors de la Conférence nationale du handicap en février. En mars 2018, Brigitte Macron et Sophie Cluzel avaient ensemble inauguré un précédent Café Joyeux dans le quartier de l'Opéra.

Fondée fin 2017 à Rennes par Lydwine et Yann Bucaille Lanrezac, la chaîne Café Joyeux vise à sensibiliser, changer le regard porté sur le handicap et favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap dans le travail ordinaire. D'autres établissements devraient voir le jour dans toute la France dans les 24 prochains mois, à Lyon, Lille, Tours, Versailles, Marseille, Angers et Montpellier.