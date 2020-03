Neuilly-sur-Seine est-elle la ville «la mieux gérée de France» comme le souligne son maire ?

A quelques jours du premier tour des municipales et alors qu'il est candidat à sa réélection, Jean-Christophe Fromantin, le maire de Neuilly-sur-Seine (92) annonce que sa ville fait partie des villes françaises «les mieux gérées» et «les moins endettées». Vérifications.

«Cette semaine, trois indicateurs importants viennent de confirmer la qualité de gestion de la ville», a ainsi communiqué la municipalité neuilléenne, assurant que celle-ci était de fait «la ville la mieux gérée» de France. Pour avancer de tels propos, celui qui est élu depuis près de 12 ans se base sur plusieurs critères.

Le premier d'entre eux, selon Jean-Christophe Fromantin, est le fait que Neuilly-sur-Seine n'a pas été déclassée par l’agence de notation Moody’s, lors du dernier bilan de celle-ci dévoilé le 21 février dernier. L'institution a en effet dégradé la note de la France – passant la note du pays de «positive» à «stable» –, dégradant par conséquence celle des collectivités locales.

Deuxième position derrière Sartrouville

De plus, selon son maire, la ville de Neuilly-sur-Seine apparaît en tête de podium des villes moyennes les mieux gérées de France, en termes de dépenses, de modération fiscale et d'endettement, selon une note de la fondation IFRAP parue le 4 mars dernier. Dans les faits, Neuilly arrive en seconde position dans le classement des villes qui comptent 49.940 à 64.790 habitants, avec une note de 13,4, juste derrière Sartrouville (78).

Grâce à la bonne gestion, nous pouvons investir, assurer un haut niveau de service et développer la ville en gardant une modération fiscale pic.twitter.com/ymCqJ9F1je — J-C Fromantin (@JCFromantin) March 5, 2020

Enfin, l'édile assure que sa ville se classe «dans le top 5 des villes les moins endettées», selon un article de Paris Match, reprenant les données de l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique locale, paru le 5 mars dernier. Selon cet article, Neuilly-sur-Seine se classe en effet en cinquième position des villes de plus de 50.000 habitants qui affichent la plus faible dette par habitant, avec 233,08 euros/hab.

A titre de comparaison, la ville la moins endettée est Issy-les-Moulineaux (92), avec 56,30 euros/ hab (suivie de Mérignac (33), avec 89,63 euros et Villeurbanne (69), avec 89,63 euros) et la plus endettée n'est autre que la ville voisine de Levallois-Perret (92), avec 5.387,32 euros/ hab.

Pour «une gestion saine et ambitieuse» des finances

«Une bonne gestion permet de modérer la fiscalité et d’investir fortement pour le développement et l’attractivité de nos territoires», rappelle ainsi celui qui est candidat à sa réélection pour un troisième mandat. Il souligne aussi que «le critère de bonne gestion apparaît comme une priorité dans toutes les études d’opinion réalisées à l’occasion des élections municipales».

De fait, ce maire de droite sans étiquette a fait de la (bonne) gestion financière de sa ville un cheval de bataille. «Il est aujourd’hui indispensable de renouer avec une gestion saine et ambitieuse de nos finances publiques», explique-t-il, ajoutant que la cela «passe par un travail sur la durée, par une priorité donnée à l’investissement et par un réajustement de nos dépenses de fonctionnement».

Nul doute que le maire de Neuilly-sur-Seine continue de surfer sur ces (ses) bons résultats, alors que plusieurs listes de droite, dont celle des Républicains, et une de gauche se présentent contre lui, mais qu'aucun candidat de poids ne semble pour autant se démarquer.