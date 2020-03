Paris : Xavier Bertrand vient soutenir le maire LR du 15e, non investi par son parti

Le président du conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) est venu ce mercredi 11 mars apporter son soutien à Philippe Goujon, le maire sortant du 15e arrondissement (LR) qui n'a pas obtenu l'investiture de son parti pour les municipales.

«Il n'y a pas de meilleur maire du 15e que Philippe, pas de meilleur candidat», a assuré Xavier Bertrand, venu par «amitié» pour le maire sortant, qui affontera une autre candidate investie par LR, la présidente de la fédération de Paris et eurodéputée Agnès Evren. Philippe Goujon, pilier de la droite parisienne, a en effet refusé de soutenir Rachida Dati, arguant que la priorité était de tourner la page d'Anne Hidalgo.

Mais «peut-on penser que Goujon va hésiter entre Dati et Hidalgo au troisième tour ?», c'est-à-dire lorsque les conseillers élus dans chaque arrondissement voteront pour le maire de la capitale, s'est interrogé Xavier Bertrand en martelant : «pour la mairie du 15ee, c'est Goujon, et pour la mairie de Paris c'est Dati».

Quand on a un bon maire, on le garde ! Les habitants du 15ème arrondissement ont avec @Philippe_Goujon un bon maire, à l’écoute et dévoué. #Passionnément15e





Pour moi, c’est @Philippe_Goujon pour le 15ème et @datirachida pour #Paris ! pic.twitter.com/khBdEkzulv

— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 11, 2020