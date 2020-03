Coronavirus : fermeture des établissements scolaires, soutien à l'économie... Ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Fermeture des établissements scolaires, allongement de la trêve hivernale, soutien à l'économie... Ce qu'il fallait retenir du discours d'Emmanuel Macron au sujet du coronavirus.

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le président de la République a annoncé des mesures «exceptionnelles et massives» afin de «protéger les salariés et les entreprises» du pays.

En France, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé juste avant l'allocution présidentielle, 61 personnes sont décédées et 2.876 ont été contaminées – soit près de 600 de plus en 24 heures – dont 129 cas graves ont été placés en réanimation.

Les plus vulnérables invités à rester chez eux

Il s'agit de «la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle», a ainsi fait savoir Emmanuel Macron, insistant lourdement sur le fait de prendre soin et de sécuriser «en priorité» les plus vulnérables. A ce sujet, le président de la République a donc demandé «aux plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester chez eux».

Par ailleurs, la fin de la trêve hivernale sera reportée de deux mois, pour finir le 31 mai au lieu du 31 mars 2020. Des mesures de sécurité prescrites, selon Emmanuel Macron, pour «gagner du temps» contre l'épidémie.

De manière générale, le chef de l'Etat demande aux Français de limiter leurs déplacements «au strict nécessaire», faisant appel à «la responsabilité» de chacun et conseillant de privilégier le télétravail. Il a également appelé les Français à «faire bloc» et à la «discipline individuelle».

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FERMÉS DÈS LUNDI

Autre mesure forte, Emmanuel Macron a ordonné la fermeture, dès lundi, des établissements accueillant des enfants et ce, «jusqu'à nouvel ordre». Concrètement, les crèches, les écoles, collèges et lycées, ainsi que les universités seront ainsi fermés.

La France utilisera «tous les moyens nécessaires» pour la santé, «quoi qu'il en coûte», a de fait annoncé le président.

Le premier tour des municipales maintenu



Et le chef de l'Etat a tenu à rassurer les Français au sujet du premier tour des municipales, qui «se tiendra» comme prévu. «Sur les élections municipales, rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes», a-t-il fait savoir.

Ajoutant : «j'ai demandé au Premier ministre de consulter largement toutes les familles politiques. Toutes ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de respecter les gestes stricts de barrières contre le virus et des recommandations sanitaires».

Des mesures pour l'hôpital

Pour faire face à ce défi sanitaire, le chef de l'Etat a expliqué que «des places doivent se libérer dans les hôpitaux». Dans ce sens, «les soins non essentiels seront reportés». «Toutes les capacités hospitalières nationales ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés», de même que les étudiants et les jeunes retraités, a assuré Emmanuel Macron.

«Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il coûte», a-t-il également souligné.

des mesures en faveur de l'économie

Emmanuel Macron a évoqué les éventuelles répercussions de l'épidémie sur l'économie française, annonçant des mesures «exceptionnelles et massives» de chômage partiel. Parmi elles, le report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. De plus, il a demandé au gouvernement «de préparer un plan de relance national et européen», assurant que l'Europe devait réagir «fort et vite» par de la «relance» économique.

Enfin, le président de la République a assuré que les fermetures de frontières devront être décidées «à l'échelle européenne». Il a également appelé à la mesure face à ce «virus qui n'a pas de passeport», précisant qu'il fallait «éviter le repli nationaliste».