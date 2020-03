Les recherches Google sur le coronavirus explosent

Alors que le coronavirus continue de se propager, les recherches sur internet ont explosé sur le sujet, rapporte une étude qui s'appuie sur les recherches faites par les internautes sur Google.

Selon les chiffres de SEMrush, en France par exemple, où le pays compte à cette heure plus de 2 300 cas de contamination, plus de 26 millions de recherches ont été faites. Mais en Europe, c'est l'Allemagne qui compte le plus de requêtes, plus de 39 millions, alors que plus de 1 300 cas ont été détectés sur le territoire, soit moins que dans l'Hexagone. Cependant, l'Allemagne compte plus d'habitants que la France.

Quant aux autres continents, c'est l'Amérique qui s'informe le plus sur le Covid-19, et notamment les Etats-Unis avec 160 800 000 recherches Google. Puis vient l'Asie et en particulier l'Inde (26 400 000 requêtes), l'Océanie et précisément l'Australie (17 664 000).

Enfin, l'Afrique, avec l'Afrique du Sud qui comptabilise 3 555 000 recherches. Des chiffres qui sont à nuancer, sachant que Google est interdit en Chine, premier foyer du coronavirus, moins utilisé en Russie et que le nombre d'habitants varie selon les continents et les pays.

le Royaume-Uni particulièrement inquiet

Tous pays confondus, ce sont les Etats-Unis qui font donc le plus de recherches Google sur le coronavirus. Un résultat qui pourrait surprendre puisqu'il ne fait pas partie des grands «foyers» de l'épidémie. Il compte à cette heure, 1 312 cas détectés. Mais cela peut s'expliquer par le nombre de sa population, qui est plus important que celui des pays occidentaux.

Idem pour le Royaume-Uni, qui comprend moins de 500 cas, ce jeudi 12 mars, mais comptabilise 26 400 000 recherches, soit autant que les Italiens et les Français, très touchés par l'épidémie.