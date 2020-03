Qu'est-ce que la stratégie de l'immunité de groupe pour lutter contre une épidémie ?

Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution télévisée le 12 mars indiquant que l'épidémie du Covid-19 représentait «la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis plus d'un siècle». Le président a annoncé la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités à partir du lundi 16 mars et ce «jusqu'à nouvel ordre». Derrière le discours du chef de l'Etat, c'est une stratégie bien connue qui semble avoir été adoptée : celle de l'immunité de groupe. De quoi s'agit-il ?

L'immunité de groupe est une stratégie de santé publique qui peut être appliquée en cas de propagation de maladie contagieuse telle qu'un virus.

Le principe est simple. Au-delà d'un certain pourcentage de personnes contaminées dans la population, la maladie contagieuse - en l'occurrence le nouveau coronavirus - ne parvient plus à circuler. C'est précisément de ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Le seuil d'immunité de groupe varie en fonction de la contagiosité des pathologies.

Transposé au cas d'une maladie pour laquelle il existe un vaccin, c'est l'administration de ce remède préventif à un certain pourcentage de la population qui permet d'atteindre l'immunité de groupe.

«Aplanir» la courbe épidémique

Dans le cas du Covid-19, on peut considérer que le seul moyen connu de mettre une personne dans la catégorie des immunisés est qu'elle ait déjà été infectée par le passé. Dans ce cas de figure, la stratégie d'immunité de groupe consiste donc à prendre des mesures visant non pas à stopper la propagation d'une maladie contagieuse mais à la freiner. Il faut donc qu'elle se propage mais à un rythme moindre de façon à «aplanir» la courbe épidémique, soit de baisser son intensité et son impact mais aussi d'en augmenter la durée.

Une fois le seuil d'immunité de groupe atteint, les personnes déjà contaminées et les défenses immunitaires qu'elles auront développées devraient en théorie permettre de faire barrière à la transmission globale du virus.

Eviter l'engorgement des services d'urgence et une seconde vague de contamination

Le but : éviter un pic épidémique tel que les hôpitaux se retrouvent engorgés. L'exemple de nos voisins italiens confrontés à une saturation de leurs services d'urgence montrent les conséquences dramatiques que peuvent avoir un tsunami de contaminations non maîtrisée.

Mais une autre raison d'adopter cette stratégie est d'éviter une seconde vague qui peut s'abattre sur la part de la population non immunisée lorsque le seuil d'immunité de groupe n'est pas atteint.

La stratégie de l'immunité de groupe est aussi ce qu'a plus clairement choisi de mettre en place le Royaume-Uni. Pour certains analystes, c'est aussi dans une moindre mesures ce qu'ont privilégié les autorités allemandes et françaises en n'instaurant pas de mesures aussi drastiques que celles qui ont été prises dans d'autres territoires.

Angela Merkel a d'ailleurs prédit que «60 à 70% des Allemands serait infectés par le coronavirus», ce qui pourrait représenter le seuil d'immunité de groupe outre-Rhin.