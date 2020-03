Stade 3, fermeture des bars, restaurants et cinémas, scrutin municipal... Ce qu'il faut retenir de la déclaration d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a pointé l'«accélération de la diffusion du virus et dans certains territoires une augmentation très importante des personnes en réanimation» lors d'un point presse au ministère des Solidarités et de la Santé ce samedi 14 mars. Un constat alarmant qui justifie la mise en place de plusieurs nouvelles mesures. Le point sur ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse clé, à la veille du scrutin municipal.

Le Stade 3 de l'épidémie déclaré

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon qui fait un point sur la situation sanitaire après la déclaration d'Edouard Philippe a annoncé que 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus avaient été détectés en France, pour un total de 4.500 depuis le début de l'épidémie qui a fait pour l'heure 91 morts dans le pays.

Dans ce contexte, la France est passée samedi au «stade 3» de l'épidémie, a annoncé Jérôme Salomon. Cela correspond à une circulation active du virus sur l’ensemble du territoire.

La fermeture des restaurants, des bars, les discothèques et des cinémas

C'est probablement l'annonce la plus impactante pour les Français de cette soirée. Les restaurants, les bars, les discothèques et les cinémas sont appelés à fermer leurs portes ce samedi à partir de minuit, a annoncé le Premier ministre. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence, a-t-il précisé.

«Nous observons que les premières mesures prises de limitations de rassemblement sont imparfaitement appliquées», s'est justifié Edouard Philippe, arguant qu'il avait vu trop de monde dans ce type de commerces le soir suivant l'alloculation solennelle d'Emmanuel Macron jeudi soir.

La distanciation sociale recommandée

Or, selon «l'immense majorité des scientifiques, la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale», a-t-il rappelé. Une consigne qu'il appelle donc à appliquer le plus possible y compris en évitant les réunions privées.

«Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement d'éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter», a égréné Edouard Philippe.

Le scrutin municipal maintenu

Voter justement, c'est un des motifs de sortie «essentiel» pour le gouvernement qui a décidé de maintenir le scrutin municipal malgré les mesures plus drastiques mises en place à compter de ce samedi, minuit.

Le premier tour des élections municipales se déroulera dimanche «comme prévu», à condition de «respecter strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles», a ajouté Edouard Philippe, en demandant «calme», «civisme» aux Français.