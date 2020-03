Carla Bruni s'excuse après une blague de mauvais goût sur le coronavirus

Alors que le stade 3 de l’épidémie de coronavirus a été déclenché dans l’Hexagone face à l’augmentation rapide du nombre de cas, Carla Bruni a tenu à s’excuser après une mauvaise blague sur le Covid-19.

Lors d’un défilé de la Fashion Week de Paris, le 28 février dernier, l’ancienne Première dame avait été filmée en train d’embrasser chaleureusement le président de LVMH, Sidney Toledano, tout en se moquant des recommandations pour freiner la propagation du virus : «On se fait la bise, c'est dingue !», s’était-elle exclamé.

«On n'a peur de rien. (...) on ne craint pas le coronavirus»

«Parce qu'on est de la vieille génération nous. On n'a peur de rien. On n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus», avait-elle poursuivi.

Mais ce n’est pas tout. L’interprète de «Quelqu’un m’a dit» avait également fait semblant de tousser sur des spectateurs. Une séquence largement relayée sur la Toile, où de nombreux internautes ont dénoncés une attitude «ridicule», «irresponsable», et «immature».

Face à l’ampleur de la crise, Carla Bruni a tenu à s’excuser pour son comportement et son «humour déplacé». «Il nous arrive parfois de faire des blagues de mauvais goût. Pour amuser la galerie, pour faire le show...», a-t-elle écrit sur un fond noir ce dimanche 15 mars, sur son compte Instagram.

Elle a ensuite dénoncé «un savant montage vidéo», qui donne «un caractère ignoble à ce navrant trait d'humour», en ajoutant que la vidéo «ne reflète en rien [ses] sentiments réels». L'ancien mannequin a enfin souhaité «bon courage à tous en ces temps bien difficiles».