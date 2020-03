Confinement total, municipales annulées, fermeture des frontières... Que peut annoncer Emmanuel Macron ce soir ?

Deux jours après les mesures sanitaires strictes déployées par Matignon contre la propagation du coronavirus, Emmanuel Macron va prendre la parole ce lundi soir, à 20h. Il devrait annoncer les décisions prises dans la journée par le Conseil de défense.

La mesure la plus attendue et redoutée par les Français est celle d’un confinement généralisé du pays. A l’image de ce qui se passe actuellement en Italie ou en Espagne, la population serait obligée de rester chez elle, pour une longue période.

Le gouvernement a pour le moment démenti les rumeurs qui se propagent sur internet, mais Sibeth Ndiaye, sa porte-parole, a aussi précisé que la prise de conscience des Français face à l’ampleur de la crise sanitaire n’était «pas au rendez-vous». Face à la dégradation de l’épidémie, l’exécutif est prêt à prendre des décisions qui vont «modifier en profondeur les comportements». Le scénario d’un confinement total prend donc de l’ampleur.

Le second tour des municipales annulés ?

Il sera aussi question du maintien ou du report du second tour des élections municipales. Très critiqué pour avoir laissé se dérouler le premier tour du scrutin, en contradiction avec les mesures de plus en plus drastiques prises par les autorités ce week end, le chef de l’Etat pourrait changer d’idée pour dimanche prochain. Le chiffre de l’abstention (estimé entre 53,5 et 56%), logiquement impacté par l’épidémie et la demande d’éviter de sortir de chez soi, devrait l’inciter à faire ce choix.

Yannick Jadot, leader d’Europe Ecologie-Les Verts, et Marine Le Pen, dirigeante du RN, ont d’ores et déjà appelé à annuler le second tour.

Quid des frontières ?

Une autre décision que pourrait dévoiler le président serait la fermeture temporaire des frontières. Celle-ci est déjà actée avec l’Allemagne depuis ce lundi matin, par la volonté du gouvernement germanique. Seuls les frontaliers et les marchandises peuvent circuler entre les deux pays. Emmanuel Macron se refuse pour le moment – sans succès – à ce que les pays européens se cloisonnent chez eux, préférant un contrôle accru des bordures extérieures de l’Union européenne.

L’évolution préoccupante de l’épidémie pourrait là encore le faire changer d’avis. Au point de bloquer toutes les frontières du pays ?