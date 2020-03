Confinement : le gouvernement envoie un SMS aux Français

Pour lutter contre la propagation du covid-19, Emmanuel Macron a annoncé lundi soir, lors de son allocution, des mesures d’urgence et de confinement. Le gouvernement a ensuite commencé à envoyer une alerte par SMS aux Français, en récapitulant les nouvelles règles à respecter.

«Alerte COVID-19. Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauvez des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles», explique le gouvernement dans son message, en invitant les Français à se rendre directement sur le site internet du gouvernement pour de plus amples informations. Y sont également disponibles les attestations nécessaires pour circuler.

Pandémie : alerte SMS du gouvernement. La population française commence à recevoir ce message depuis l'annonce des mesures de confinement. pic.twitter.com/A6yJNhfrku — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 16, 2020

Si le gouvernement compte bien envoyer un SMS à des dizaines de millions de Français, la manoeuvre peut prendre du temps, ce qui explique ce certaines personnes n'aient pas encore reçu le fameux message ce matin.

Le non-respect des nouvelles mesures de confinement sera sanctionné par une amende allant de 38 à 135 euros.