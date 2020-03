Coronavirus : Les grandes surfaces s'organisent face à l'affluence record

Des files d’attente de dizaines de mètres, des rayons entièrement vidés… Partout en France petites et grandes surfaces sont prises d’assaut par des Français qui ont peur de manquer. Malgré les appels au calme répétés dans les médias, les magasins ne désemplissent pas, illustrant un sentiment de panique.

A Saint-Denis , une centaine de personnes se sont pressées - sans aucune distanciation sociale - aux portes d’un supermarché au lendemain de l’annonce du Président Emmanuel Macron.

Une centaine de personnes se pressent aux portes d’un supermarché à Saint-Denis, en banlieue parisienne, au lendemain de l’annonce du Président Macron renforçant les restrictions de déplacement face au #covid_19 #AFP pic.twitter.com/7vEYGrdfQ2 — Agence France-Presse (@afpfr) March 17, 2020

Pourtant selon les représentants de la filière, aucune menace de pénurie n’est à craindre. « Pendant le confinement (…) vous pourrez continuer à accéder à vos magasins pour vos achats de 1ere nécessité » rappelle mardi matin Dominique Schelcher, président de Système U avant d’ajouter « Mettons en œuvre dès maintenant dans les magasins le civisme nécessaire à la sécurité de tous ».

Même son de cloche du côté du gouvernement : « La sécurité d'approvisionnement des Français en produits alimentaires et en produits de première nécessité est aujourd'hui garantie et continuera de l'être dans les semaines à venir » a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie lors du point presse de ce dimanche.

Par ailleurs, « les règles de recrutement, de travail de nuit et sur les heures supplémentaires seront assouplies» pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement a indiqué Bercy.

Sur le terrain, les directeurs de supermarché s’organisent, des initiatives locales voient le jour. A Lamballe dans les Côtes d'Armor, un créneau horaire est réservé depuis lundi aux clients de 70 ans (sur présentation de carte d’identité) de 7h45 à 8H30.

Le rationnement, c’est parti. D’un autre côté, avec 2 kg de pâtes par jour, y’a de quoi voir venir... #civisme @CarrefourFrance City pic.twitter.com/thjIu7aWKE — Olivier Dauvers (@Dauvers70) March 15, 2020

Ailleurs, le rationnement est mis en place pour certains types de produits : 2kg de pâtes, riz, sucre par jour et 2 paquets de sopalin, papier toilette par personne et par jour.

Des directeurs de magasins ont tenté de mettre en place un système de distanciation sociale à l'aide de repères sur le sol fait à partir de ruban adhésif de couleurs, mais sans succès.

De leur côté les industriels mettent les bouchées doubles pour répondre à cette demande soudaine : « On est à 90% d'augmentation de nos ventes sur trois semaines et 100% sur les derniers jours », déclare groupe Panzani, Xavier Riescher du groupe Panzani, par ailleurs, président du groupe et du syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de Frances (Sifpaf).

Mais d'après les responsables de la filière, la panique devrait baisser d'un cran dans les jours qui viennent, à l'image de ce qu'on observe en Italie. Il sera alors tout à fait possible de faire ses courses sans stress, en ayant toutefois pris soin de se munir de son attestation de déplacement.