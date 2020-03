Coronavirus : 5 sites pour se faire livrer à manger

Les supermarchés sont dévalisés, et quand ce n’est pas le cas des files d’attente s’allongent sans toujours respecter les distances de sécurité.

Si les restaurants sont fermés, la livraison de repas et de produits est toujours possible. Voici 5 sites où commander à l’heure où le confinement est de rigueur.

Frichti

Le spécialiste du « bon petit plat » a mis en place un dispositif spécial. Comme les autres géants du secteur, la livraison « sans contact » est possible. En clair, on reçoit son paquet sans ne jamais croiser le livreur.

Par ailleurs, et pour venir en aide aux plus fragiles (personnages âgées, handicapées ou malades) un numéro de téléphone a été mis en place 01 86 65 25 53 (livraison gratuite). Frichti propose non seulement des petits plats cuisinés mais aussi un rayon supermarché avec fruits et légumes et des kits recette.

Deliveroo

A l’image des autres géants de la livraison de repas à domicile, Deliveroo a une belle palette de restaurateurs à proposer. De Mac Donald en passant par PNY ou encore Pizza Hut, il y en pour tous les goûts en matière de fast-food, street-food ou confort food. A noter : l’entreprise britannique a annoncé qu’elle apporterait « un soutien aux livreurs diagnostiqués porteurs du virus ou à qui une autorité médicale a demandé de s'isoler » sans en préciser toutefois le détail.

[©Ross Sneddon/Unsplash]

Maison Plisson

Ce n’est parce qu’une épidémie fait rage qu’il faut se laisser abattre. Maison Plisson, épicerie fine et « alimentation générale de qualité » a certes fermé ses portes mais pas son service de livraison (sur Paris). Sur son site simple et accessible, on y commande du jambon blanc fumé au thym, une terrine du limousin mais aussi du beurre demi-sel Bordier ou encore un picodon. Delphine Plisson promet de nous nourrir avec ce qui se fait de meilleur.

Sushi shop

Rien de tel qu’un plateau de sushis devant la télé pour se changer les idées. Le spécialiste de la livraison Sushi Shop tourne à plein régime depuis le début de l’épidémie. En ce moment la carte s’est enrichie d’une collab avec le chef étoilé Gregory Marchand qui mérite le détour.

Eataly

Les rayons de pâtes sont pris d’assaut dans les supermarchés ? Eataly en a encore tout un stock à vendre par livraison. Sans gluten, bio, à l’encre de seiche… Il y en vraiment de toutes les sortes et de toutes les formes. Eataly c’est aussi un choix d’épicerie fine : olives, pois chiches, haricots qu’on peut commander simplement en passant par le site.

[©Thibaut Voisin]