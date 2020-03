Qui est concerné par l'exemption des loyers et la suspension des factures ?

Beaucoup de commerces ont fermé depuis samedi pour limiter la propagation du covid-19. Emmanuel Macron a donc annoncé des mesures pour aider les entreprises à surmonter les difficultés liées à l’épidémie, notamment l’exemptions des loyers et des factures.

«Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite», a assuré le Président de la République, en ajoutant que pour les plus petites entreprises, «celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni les impôts, ni les cotisations sociales». Il a également annoncé que les factures d’eau, de gaz et d’électricité, mais aussi des loyers, seraient suspendus pour les PME. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a dans ce sens déclaré ce matin sur RTL la mobilisation «immédiate» de 45 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et salariés.

Le chef de l’État a par ailleurs annoncé hier une enveloppe de 300 milliards d’euros de garanties pour les prêts aux entreprises touchées par la crise du coronavirus. Bruno Le Maire a précisé le fonctionnement d'un «fonds de solidarité», doté de minimum un milliards d'euro «pour les microentrepreneurs, pour les petites entreprises, pour les indépendants qui ont moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire.» Ce fonds concernera «tous ceux qui ont perdu entre mars 2019 et mars 2020 70% de leur chiffre d’affaire, et leur garantira un filet de sécurité (…) 1.500 euros, c'est le tarif de base qui sera garanti sous forme forfaitaire à toute entreprise qui rentrerait dans ce champ.», précise le ministre.

Le président du Medef, l’un des principaux syndicats des entreprises, a salué les mesures mises en place par le gouvernement pour leur venir en aide.

Le @medef avait demandé un plan massif pour que aucune entreprise ne tombe en faillitté et qu’aucun salarié ne perde son emploi. Avec le plan a 300Md et le chomage partiel étendu , les réponses sont a la hauteur — G Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB) March 16, 2020

Malgré les mesures mises en place pour freiner la crise économique induite par le covid-19, la France va plonger dans la récession, a affirmé le ministre de l'Économie. Le gouvernement estime un recul du PIB de 1%.