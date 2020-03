Confinement : Les conseils du ministère des Sports pour maintenir une activité physique

Maintenir une activité physique malgré le confinement est parfois difficile. Pour cela, le ministère des Sports, avec le concours de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, a publié, le mardi 17 mars sur le site du gouvernement, une liste de conseils.

Des recommandations qui s'appliquent pour n'importe quel âge, tant que la condition physique et la santé le permettent. Tout d'abord, il est important de rompre les périodes prolongées passées en position assise ou allongée, au minimum toutes les deux 2 heures et idéalement toutes les heures, par quelques minutes de marches et d'étirements.

Quant à l'activité physique dynamique, la pratique minimale recommandée est de 1 h par jour pour les enfants et adolescents et de 30 minutes par jour pour les adultes. En complément, il est conseillé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités variées, qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l'équilibre.

Marcher lorsque l'on est au téléphone, se brosser les dents sur une seule jambe, regarder la télévision debout ou mettre plus d'énergie en faisant le ménage, permettent également de réduire son temps passé en inactivité.

le mobilier comme equipement sportif

Les équipements sportifs ne sont pas indispensables au renforcement musculaire. «Avec une chaise, des bouteilles d'eau remplies, une marche d'escalier, vous pouvez renforcer toutes les chaînes musculaires de votre corps», affirme le ministère des Sports.

Et pour ceux qui en veulent plus, en partenariat avec le ministère des Sports, les applications sportives «Be Sport», «My coach» et «Groove App» s'engagent à proposer gratuitement, dans les jours à venir, des scéances d'entraînement variées.