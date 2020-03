Humour, astuces, ironie,... Comment le confinement est vécu sur les réseaux sociaux

La France est en confinement total depuis ce mardi 17 mars et pour au moins quinze jours afin de freiner l’épidémie de coronavirus. Une situation exceptionnelle en temps de paix qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

Alors que certains commencent déjà à craquer, d’autres se découvrent des talents cachés, tentent de dédramatiser la situation avec humour, ou profitent des réseaux sociaux pour faire passer des messages et donner des astuces pour tuer le temps.

Puis il y a ceux qui anticipent déjà le huitième jour de confinement et ironisent sur l'attestation dérogatoire de déplacement que l'on doit désormais présenter aux forces de l'ordre en cas de sortie du domicile.

On peut aussi trouver des tutos pour faire sa lessive maison, ou rester en forme tout en restant chez soi !

Les étrangers ne manquent pas non plus d'imagination pour tuer le temps, à l'image de cet internaute qui fait une partie de morpion avec... sa tortue.

