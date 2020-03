Coronavirus : un nouveau moyen disponible pour contacter ses proches résidant dans un EHPAD

Alors que les visites sont interdites dans les EHPAD depuis le 12 mars, le site ehpad.fr propose de mettre en relation les familles et les résidents par email.

Concrètement comment cela fonctionne-t-il ? Les familles qui souhaitent contacter un proche dans un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) doivent se rendre sur le site ehpad.fr et choisir sur la carte de France la maison de retraite qui accueille le futur destinataire de l'email.

Une fois sur la page de la maison de retraite en question, un bandeau rouge s'affiche : «Covid-19 : prendre contact avec un résident». Après avoir cliqué dessus, il suffit de remplir le formulaire composé du message et du nom de la personne à contacter. «L’établissement médical concerné recevra par email le message et n'aura plus qu'à transmettre au résident concerné», assure un communiqué du site.

Un nouveau moyen d'établir une relation épistolaire en ligne avec ses proches âgés.