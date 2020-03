Coronavirus : comment le système de santé en région parisienne s'adapte

En région parisienne, la plus touchée du pays avec désormais 5.000 cas de coronavirus, les hôpitaux se préparent à affronter la «vague» à venir dans les prochains jours.

Alors que le pic de l'épidémie en Ile-de-France est attendu à partir du 1er avril, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) cherche par tous les moyens à augmenter ses capacités d'accueil pour les personnes atteintes du Covid-19, en particulier les plus gravement malades.

Après avoir vidé les 35 établissements de l'AP-HP des patients les moins gravement touchés et annulé les opérations non-urgentes, le nombre de lits de réanimation a en effet été doublé ces derniers jours, passant de 500 en temps normal à environ 1.300.

Mais près de la moitié de ces lits sont déjà occupés, avec 700 patients en réanimation dimanche 22 mars. Un chiffre en rapide augmentation, puisqu'ils n'étaient que 600 samedi 21 mars.

Retarder le «scénario à l'italienne»

Le directeur général, Martin Hirsch, compte donc poursuivre ces efforts : «nous nous préparons pour, dans quelques jours, pouvoir encore augmenter ce nombre de lits disponibles», a-t-il souligné dimanche 22 mars.

Le but des autorités de santé franciliennes : essayer de retarder le plus longtemps possible le «scénario à l'italienne», c'est-à-dire le moment où les services de réanimation des hôpitaux seront submergés et contraints de «faire des choix» entre les patients à soigner.

«Nous ne sommes pas à saturation, et continuons à essayer de faire en sorte que nous soyons plus rapides pour ouvrir des places que le virus, qui pourtant est redoutablement rapide», a tenu à rassurer Martin Hirsch dimanche 22 mars.

Des soignants déjà très usés

Mais le matériel n'est rien sans les soignants, qui sont déjà largement épuisés par le début de la crise et surtout les dernières années de réduction des moyens et des effectifs. «A partir de 1.000 lits mobilisés, on entre dans une phase où la situation des ressources humaines devient très tendue», regrette Aurélien Rousseau, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

Sans compter ceux qui contractent eux-mêmes le virus : 490 personnes ont déjà été contaminées et 3 sont en réanimation, sur les 12.000 médecins et 52.000 soignants œuvrant au total à l'AP-HP.

Alors face au manque de bras dans les hôpitaux, il faut ratisser très large. Martin Hirsch a ainsi lancé un appel à la mobilisation générale : «nous avons encore besoin de renforts», et «ceux qui ont un diplôme de soignant, un diplôme de médecin et qui ne se sentent pas mobilisés doivent savoir qu'on a besoin d'eux».

Pour permettre à «toute personne travaillant ou ayant travaillé dans le domaine de la santé» de se porter volontaire, l'AP-HP a donc ouvert un numéro vert (0 805 280 270) tandis que l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a lancé le site internet www.renforts-covid.fr.

Et justement, pour mieux protéger les soignants avant une «semaine, peut-être même 15 jours très difficiles», Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a annoncé lundi 23 mars la commande de 20 millions de masques. Parmi eux, 5 millions arriveront «en milieu de semaine», a-t-elle assuré, pour «doubler le nombre de masques qui sont donnés aux personnels soignants dans les hôpitaux, aux libéraux, mais aussi dans les Ehpad, les associations humanitaires».