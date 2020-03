Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance : «nous avons prévu toutes les solutions pour aider les entreprises face au coronavirus»

Brusquement ralenties ou mises à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, les entreprises françaises pourront compter sur Bpifrance pour les aider à passer ce cap difficile. C'est ce qu'assure Patrice Bégay, directeur exécutif de la banque française d'investissement, qui détaille pour CNEWS les différents dispositifs mis en place.

Le virus a contaminé toute l'économie française, lui faisant traverser une crise majeure. Comment Bpifrance accompagne-t-elle les entreprises dans cette période plus que perturbée ?

Pour répondre à cette situation exceptionnelle et très violente, nous avons créé un véritable plan d'urgence à destination des entreprises, et cela quelle que soit leur taille.

Dans cette crise du coronavirus, les entreprises ont besoin très rapidement de trésorerie, de façon à pouvoir sécuriser leurs découverts et leurs lignes court terme.

C'est pourquoi, en tant que partenaire de toutes les banques françaises et des régions qui les aident directement, Bpifrance garantit les prêts bancaires à hauteur de 90 % sur une période de trois à sept ans.

De même, nous garantissons à hauteur de 90 % le découverts des entreprises si leur banque le confirme sur douze à dix-huit mois.

Reste que les entreprises vont plus que jamais avoir besoin de cash pour tenir. Quels types de prêts pouvez-vous leur proposer ?

Bpifrance peut en effet apporter directement aux entreprises du cash. Nous leurs proposons un prêt sans garantie de trois à cinq ans, partant de 10.000 et jusqu' à 5 millions d’euros pour les PME.

Ensuite, concernant cette fois les entreprises de taille intermédiaire (les ETI), nous pouvons aller jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros avec un différé de remboursement important. Chaque situation devant être ici évaluée au cas par cas.

Qu'en est-il des prêts en cours, ceux déjà accordés par Bpifrance ?

Nous suspendons, à compter du 16 mars, le paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance.

Enfin, nous rappelons que toutes les entreprises peuvent demander le report des échéances sociales et fiscales, ainsi que des remises d’impôt aux administrations et aux services concernés, comme l’avait précisé Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances.

Et que prévoyez-vous concernant les factures des entreprises ?

Bpifrance mobilise toutes les factures des entreprises et nous rajoutons un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé.

Comment les entreprises intéressées par ces dispositifs peuvent-elles vous contacter ?

Toutes les entreprises qui souhaitent recourir à ces mesures peuvent contacter leur chargé d'affaires Bpifrance habituel ou renseigner leur numéro de téléphone portable sur notre site Bpifrance.fr/covid19, de façon à ce qu’un chargé d’affaires puisse les contacter le plus rapidement possible.

Nous avons également mis en place un numéro vert (09.69.37.02.40), mais il peut être très sollicité. C'est pourquoi le plus simple est encore de laisser son numéro sur notre site afin d’être rappelé le plus rapidement possible.

Comment, en interne, vous êtes-vous adaptés pour continuer votre activité ?

Nous sommes une structure de 3.000 collaborateurs. Outre les nombreux volontaires, nous avons mis plus de 50 % de nos équipes en «front» pour pouvoir répondre et renseigner tous les entrepreneurs de France.

Notre travail est un vrai travail d'équipe. Il se fait aux côtés de nos chargés d’affaires, mais aussi des directions régionales qui font un énorme travail avec tous nos partenaires des conseils régionaux et de toutes les banques de nos clients et, bien sûr, de l'Etat.

Tout est donc prêt pour que les entreprises puissent traverser au mieux la tempête ?

Oui. La santé avant tout, la production malgré tout. Au sein de ce grand pays qu'est la France, nous avons besoin de responsabilité, de résilience et de bon sens dans ces moments que nous traversons.

Nous avons préparé nos offres pour toutes les entreprises et pour tous les cas de figure possibles.

Notre message aux entreprises est clair : Entrepreneurs Bpifrance ne vous lâchera pas, gardez le cap. Nous vous accompagnerons dans la durée.

C'est l'union sacrée qui prévaudra à tout, avec solidarité et sincérité pour servir l'avenir.