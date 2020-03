Confinement : les chiffres impressionnants de la baisse de la consommation d'énergie à Paris

Le confinement à cause du coronavirus a une influence nette sur la consommation d'énergie à Paris. Les utilisations d'électricité, d'eau et de gaz sont en forte baisse, alors que plus d'un million de personnes auraient quitté la capitale et sa banlieue, et que l'activité économique est réduite d'un tiers en France.

L'L'électricité : - 20 %

La consommation électrique dans la capitale a diminué d'un cinquième, indique une source à la municipalité. Soit une baisse de 450 mégawatts (MW), sur 2.250 MW au total consommés habituellement.

Cela représente l'équivalent de la production de 200 éoliennes ou d'un peu moins de la moitié d'un réacteur nucléaire moyen. En termes de consommation, c'est comparable à celle de 350.000 foyers environ ou de 45 TGV.

Chez RTE (Réseau de transport d'électricité), faute de données précises sur la capitale, on ne peut confirmer ce chiffre de - 20 %, mais une «baisse de la consommation en région parisienne» a bien été enregistrée.

Cette tendance se retrouve d'ailleurs à l'échelle du Grand Paris en vérifiant Eco 2 Mix, l'application d'analyse de RTE. En effet, jeudi 19 mars 2020, le pic de la consommation dans la capitale et sa banlieue s'est établi à 4.288 mégawatts. L'année dernière à la même époque, le jeudi 21 mars 2019, le pic était à 5.350 MW, soit une diminution de 20 %.

A l'échelle française, RTE estime la baisse de la consommation d'électricité «à 15 %». Selon le gestionnaire du réseau public, elle s'explique «surtout par la fermeture des industries, des entreprises et des commerces».

L'eau : - 20 %

Eau de Paris distribue désormais «près de 400.000 m3 par jour, contre 500.000 m3 quotidiennement à cette période l’année dernière», déclare Célia Blauel, adjointe à la mairie chargée de l'eau. Selon elle, le niveau actuel, en recul de 20 % environ, «est comparable à celui d'un mois d'août lorsque Paris est vide».

Ce phénomène ne concerne toutefois pas tous les quartiers. Les arrondissements comptant de nombreux bureaux sont les plus concernés, avec par exemple - 30 % d'eau utilisée dans les 5e et 6e, précise l'adjointe à la maire.

A contrario, ceux où vivent beaucoup de gens continuent à consommer presque normalement, à l'image du 20e arrondissement où Eau de Paris enregistre une baisse de seulement - 2 %.

Le gaz : - 10 %

L'utilisation de gaz de ville a diminué d'un dixième dans la capitale, indique Bertrand de Singly directeur clients territoires Ile-de-France de Gaz réseau distribution France (GRDF). «Cela représente une baisse de 25 gigawatts-heure (GWh) , alors que la consommation est d’environ 250 GWh à cette période de l’année», affirme-t-il.

Si les particuliers représentent environ 75 % de la consommation, contre seulement 25 % pour les professionnels, cela reste difficile pour le distributeur de gaz d'analyser cette chute : départ d'une partie des Parisiens ? Changements des comportements pendant le confinement ? Ou bien diminution de l'activité économique ?

Seule certitude chez GRDF : «on n'est pas habitué à ce genre de mesures ni de résultats».

Les déchets : - 30 %

Ce vendredi 27 mars, la mairie de Paris a signalé que «moins de 13.000 tonnes sont actuellement collectées chaque jour, contre 19.000 tonnes en temps normal». Soit une chute d'environ 30 %.

Le Syctom, l'institution qui gère les déchets pour la capitale ainsi que 84 autres villes de banlieue, estime également que le volume d'ordures collectées a diminué «de 25 % la semaine dernière» et que cette baisse «sera d’au moins 30 %» cette semaine.