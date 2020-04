Confinement : les cambriolages en forte baisse en région parisienne

Une autre conséquence inattendue du confinement ? Les cambriolages auraient énormément diminué à Paris et en proche banlieue au mois de mars, selon les premiers chiffres des autorités.

Les vols par effraction dans les habitations de région parisienne auraient en effet baissé «de 80 %» le mois dernier, par rapport au niveau recensé en mars 2019, indique la préfecture de police de Paris (qui couvre aussi les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne).

A contrario, les cambriolages de locaux commerciaux en petite couronne «se maintiennent ou augmentent», selon l'institution. Sont visés notamment les supérettes, les restaurants ou les bars-tabacs.

La préfecture de police précise toutefois que «ces chiffres ne sont pas consolidés et certaines plaintes risquent de parvenir plus tard après le confinement». Par exemple pour des personnes qui auraient quitté leur domicile et donc pas encore constaté les faits. En bref, la baisse de 80 % devrait en réalité être moindre.

L'an dernier, les cambriolages ont augmenté (17.876 cas, + 3,12 %) dans la capitale, surtout ceux d'établissements commerciaux et de sociétés (3.234 cas, 6,31 %).