La police alerte sur des escrocs qui profitent de la pénurie de masques et de gels hydroalcooliques

Ils se sont adaptés à la pandémie du nouveau coronavirus. Des réseaux criminels profitent du manque de masques ou de gel hydroalcoolique des établissements de santé français, suisses et belges pour les arnaquer.

«Ils profitent de la situation dans laquelle beaucoup se trouvent, a expliqué auprès de Franceinfo Anne-Sophie Colbois, commissaire et cheffe de l’Office central de la répression de la grande délinquance financière. Ils insistent sur l’urgence, et donc les contactent en se faisant passer pour un fournisseur habituel, connu de la société en question».

Cette façon de procéder est appelée «l’arnaque du président», ou encore «aux faux ordres de virement», et consiste à contacter l’établissement ciblé sous une fausse identité. Les hôpitaux, les Ehpad et les pharmacies sont notamment visés, rapporte la radio nationale, par cette arnaque bien rôdée.

Déjà Pluisieurs millions d'euros de préjudice

Les escrocs «expliquent qu’ils viennent de recevoir un stock de masques», a détaillé Anne-Sophie Colbois. En jouant sur l’urgence et la pénurie, ils pressent les établissements de se positionner très vite pour un achat et fournissent un RIB lié au compte des arnaqueurs «et non pas le compte habituel du fournisseur que la société connait bien».

Plusieurs millions d’euros auraient ainsi déjà été dérobés par le biais de ce mode opératoire.

La commissaire recommande donc aux professionnels de «rester calme» et de «parler de la commande avec un autre collègue pour voir quel est son avis». En cas de doute, «contacter sa banque pour essayer de rapatrier les fonds avant de venir éventuellement déposer plainte», a-t-elle conclu.