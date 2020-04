Paris : l'internat d'un lycée réquisitionné pour loger des personnes fragiles

Une décision forte et inédite. Les autorités franciliennes ont décidé ce jeudi 2 avril de réquisitionner l'internat du lycée Guillaume Tirel, dans le 14e arrondissement de Paris, pour y héberger (et confiner) en urgence des publics fragiles pendant l'épidémie de coronavirus.

La structure, gérée par l’association spécialisée dans l'insertion Equalis, peut accueillir jusqu’à 50 personnes vulnérables isolées. Un chiffre «susceptible d’évoluer à la hausse, en cas de nécessité», indiquent la préfecture de Paris et d'Ile-de-France, le conseil régional et l'académie de Paris, associés sur cette initiative.

«Dans cette période exceptionnelle, l’Etat a, plus que jamais, le devoir de tendre la main aux personnes les plus fragiles et de faire vivre le principe de fraternité», a déclaré le préfet de Paris et d’Ile-de-France, Michel Cadot.

Plus de 9.000 lits d'internats mis à disposition

De son côté, Roberto Ghin, proviseur de ce lycée hôtelier à l'excellente réputation, a souligné que «dans la situation de crise actuelle, il est important que chacun de nous soit solidaire». Il a ajouté qu'il sera «très attentif au bon déroulement des opérations de sorte à ce que les élèves soient assurés d’un retour serein au lycée quand la date de reprise sera annoncée».

Plus largement, face au coronavirus, la présidente de région Valérie Pécresse a mis à disposition de l'Etat les 9.200 lits d’internats des lycées, ainsi que les hébergement des îles de loisirs franciliennes, pour permettre l'accueil de sans-abri, de soignants ou encore de malades.

La préfecture d'Ile-de-France souligne que l'Etat a ouvert «4.048 places d’hébergement d’urgence supplémentaires en hôtel et dans des structures collectives» depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Actuellement, «129.000 places d'hébergement d’urgence» sont ainsi mobilisées dans la région.