Une entreprise bretonne lance un test «ultra-rapide» de diagnostic du Covid-19

L’entreprise NG Biotech, basée en Ille-et-Vilaine et spécialisée dans la mise au point de tests d’antibiorésistance, a lancé cette semaine des tests diagnostic pour le Covid-19. En 15 minutes seulement, ils pourront dire si la personne a été en contact ou non avec le virus.

Ce test sérologique prélève une goutte de sang et détecte la présence d’anticorps développés par l’organise contre le coronavirus, pour ainsi pouvoir déterminer si la personne est contaminée (ou a été contaminée par le passé), expliquent Les Échos.

«Ce test ultra-rapide pour lequel nous avons démarré les travaux de R&D il y a quatre mois, a été validé cliniquement en France», souligne au quotidien le docteur Alain Calvo, directeur du développement stratégique de NG Biotech.

Les tests sérologiques seraient d'ailleurs plus efficaces que les tests par prélèvement nasal. «La valeur prédictive positive et de 100%» affirme le docteur Thierry Naas du Centre national de référence de la résistance aux antibiotiques.

L’entreprise va lancer la production de 70.000 unités au mois d’avril, et envisage d’en produire un million pour le mois de juillet. Pour atteindre ces objectifs, NG Biotech ouvre un second site de production en Bretagne, et prévoit d'embaucher au mois 40 personnes supplémentaires pour gérer les commandes.

Ces tests seront réservés en priorité au personnel soignant, en première ligne face au virus, mais aussi aux populations les plus à risque, notamment les personnes âgées. Le prix n'a pas encore été fixé, mais devrait osciller entre 7 et 15 euros selon Les Échos.