Il contourne le confinement pour aller skier dans le massif du Mont Blanc et se tue

Le corps d’un jeune homme de 24 ans a été retrouvé ce dimanche 5 avril dans le massif du Mont Blanc par les gendarmes de haute montagne (PGHM) de Chamonix. Sorti faire du ski de randonnée malgré le confinement, il a fait une chute de 300 mètres.

La victime, originaire des Houches (Haute-Savoie), était partie seule samedi. Sans nouvelles de sa part, ses proches ont donné l’alerte le dimanche matin. Le PGHM a alors découvert son cadavre à 2.200 mètres d’altitude, dans le secteur du Nid d’aigle, rapporte France Bleu.

Les premières constatations indiquent que le jeune homme aurait dévissé, se précipitant dans une chute de 300 mètres. Les gendarmes estiment qu’il évoluait sur une voie très enneigée et raide, suivant la ligne ferrée du tramway du Mont-Blanc, où de nombreuses personnes ont déjà trouvé la mort.

des «irréductibles» qui font «n'importe quoi»

Avec ce dramatique accident, le PGHM a rappelé la réglementation concernant le confinement, qui s’applique aussi en montagne : «La veille, on a dressé quatre procès-verbaux. En pleine intervention, lorsque nous avons découvert le corps de ce malheureux jeune homme, on a repéré et sanctionné un peu plus bas des pratiquants de l’alpinisme. Pourtant l’arrêté préfectoral est clair ! Aucune activité en montagne d’un dénivelé supérieur à 100 mètres».

Le commandant du peloton de Chamonix dénonce sur la radio «des irréductibles qui, en plus, n’acceptent pas qu’on les verbalisent. Et moi je ne peux pas envoyer des hélicoptères dès que ces personnes font n’importe quoi». D’autant que le médecin habituellement présent avec les équipages de secours est réquisitionné pour lutter contre le coronavirus. «On ne peut pas encombrer les urgences avec des accidents de montagne. Plus on respectera ce confinement, plus vite on en sortira».