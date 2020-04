Le point sur les traitements étudiés pour lutter contre le coronavirus

La pandémie de coronavirus a plongé le monde dans une crise sanitaire. Depuis, chercheurs, scientifiques et médecins travaillent à trouver un traitement pour vaincre la maladie.

Quelles sont les pistes étudiées ?

Le plasma des patients infectés

Le procédé a déjà fait ses preuves face à des épidémies comme la grippe espagnole, la rougeole, ou plus récemment le Sras et Ebola. Des médecins chinois ont utilisé le sang de patients infectés par le coronavirus pour le transfuser chez un malade nouvellement contaminé.

Le principe est simple : les anticorps fabriqués par l'organisme des malades pour lutter contre l’infection et qui sont stockés des mois, voire des années après leur guérison (particulièrement dans leur plasma), seraient transmis par perfusion aux personnes contaminées pour tuer le virus. La technique pourrait également être utilisée comme une protection temporaire pour les individus à risque, afin d’éviter qu’ils tombent malades.

Des hôpitaux américains se disent prêts à vérifier l’efficacité du traitement et attendent l’autorisation des autorités pour lancer une étude.

La chloroquine

Au cœur de nombreux débats sur son efficacité supposée ou réelle, le traitement à la chloroquine est certainement celui dont les tests cliniques sont les plus attendus. Il associe la molécule d’hydroxychloroquine à un antibiotique, l’azithromycine, et permettrait, selon le professeur Didier Raoult, de réduire largement la charge virale du Covid-19 chez le patient, voire de la faire complètement disparaitre.

Pour certains scientifiques, il éviterait surtout l’aggravation de l’état de santé des personnes infectées, et diminuerait en particulier les besoins de placement en réanimation.

Des médecins pointent en revanche les effets secondaires du médicament, pouvant être bénins (nausées, diarrhées) mais également graves (dépressions, hallucinations, troubles de la vue, hépatites). Des problèmes cardiaques, parfois fatals, sont aussi pointés.

Des résultats intermédiaires d’études cliniques à propos de l’efficacité de la chloroquine, lorsqu’elle est prise dès le début de la maladie, doivent être dévoilés dans les jours qui viennent.

Le sang de ver marin

Une société bretonne a obtenu les autorisations nécessaires pour démarrer un essai clinique à partir d’un ver marin, l’arénicole. Son hémoglobine (présente dans les globules rouges) est capable de «transporter» quarante fois plus d’oxygène dans le sang que celle humaine.

Elle a ainsi permis la création d’une solution aux propriétés oxygénantes, permettant de lutter contre les problèmes respiratoires causés par le Covid-19, qui entrainent les transferts en réanimation.

L’essai concernera dix patients des hôpitaux la Pitié-Salpêtrière et Georges-Pompidou (Paris). Un comité scientifique indépendant surveillera les avancées de l’étude, dont les résultats seront donnés à la fin du processus.

Quid des vaccins ?

En parallèle des pistes évoquées plus haut, de nombreux chercheurs et laboratoires internationaux travaillent à l’élaboration d’un vaccin pour lutter contre le coronavirus et la maladie qu’il déclenche, le Covid-19.

C’est le cas notamment de l’Institut Pasteur, qui s’associe à d’autres organismes (CNRS, hôpitaux, universités) pour multiplier les tests de milliers de composés chimiques et parvenir à identifier rapidement un traitement possible.

Un laboratoire d’épidémiologie de l’université de Caroline du nord a lui repéré l’action d’un antiviral sur le coronavirus. Testé sur des souris infectées, il améliorerait leur capacité pulmonaire et ferait baisser la charge virale.

Un autre antiviral, le Remdésivir, fait lui aussi l’objet d’études poussées, pour sa capacité à empêcher le virus de se répliquer. Il est étudié en Chine, aux Etats-Unis et en France.

Des entreprises se sont également lancées sur le filon, à l’image d’un cigarettier britannique qui cherche à créer des anticorps protégeant du virus.