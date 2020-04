Comment fabriquer facilement son propre masque ?

C'est toujours mieux que rien. Face à la pénurie de masques de protection en raison de la crise du coronavirus, de nombreux tutoriels de fabrication de masques artisanaux ont fleuri sur la Toile. Mais tous ne se valent pas. Voici cinq façons de le confectionner en étant sûr du résultat.

Le tutoriel proposé par le Pr Daniel Garin, médecin du travail chez ARTELIA-MT2i et professeur agrégé à l'Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, permet de confectionner un masque dont le principe n’est pas de filtrer l’air, mais d’absorber les particules de salives potentiellement contaminées par le virus.

Matériel nécessaire :

- Une feuille de papier essuie-tout ou serviette en papier

- Des élastiques

- Une agrafeuse

Avant de commencer, lavez-vous minutieusement les mains et désinfectez-les avec du gel hydoalcolique. Dépliez ensuite complètement la serviette en papier ou feuille de papier essuie-tout, et pliez-là en accordéon. Enfin, mettez à chaque extrémité un élastique, puis agrafez-les.

Mis en avant par le collectif français Stop postillons sur son site internet, ce tuto permet de fabriquer un masque en 20 secondes top chrono.

Matériel nécessaire :

- Un morceau de tissu / bandana

- Deux élastiques

Après avoir plié votre morceau de tissu sur lui-même dans le sens de la longueur, mettez un élastique à chaque extrémité, puis rabattez les bouts de tissus vers l’intérieur. Il vous suffit ensuite de placer les élastiques derrière vos oreilles. Le masque doit être lavé en machine après chaque utilisation.

Wear a mask at all times. Don't go out without a mask. This is how you can easily make one: #COVID19Pandemic pic.twitter.com/5yjunkFXoS

— imfabulous (@imfabulous13) April 2, 2020