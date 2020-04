Coronavirus : un artiste belge sort dans la rue avec 150 attestations de sortie collées sur son corps

Le 23 mars, l'artiste belge Maxime Matthys est sorti de chez lui vêtu d'un costume confectionné avec 150 attestations de sortie. Il a filmé l'expérience, relayée massivement sur les réseaux sociaux.

L'artiste a rempli les 150 autorisations de sortie dont il s'est recouvert le corps, puis il s'est rendu dans le centre-ville de Rennes, pour une performance baptisée «Sortez couverts». Il assure avoir respecté les conditions de l'attestation de sortie, qui permet un déplacement de moins d'une heure, dans un périmètre d'1 km.

Maxime Matthys s'interroge sur la portée philosophique et politique du confinement. «Disparaître sous une montagne d'attestations comme ça dans la rue, c'est une manière de questionner, de provoquer les gens et d'une manière le gouvernement (...) Pourquoi en est-on arrivé au point de devoir rester enfermés chez nous et écrire sur un bout de papier la raison pour laquelle on sort dans la rue ?» interpelle-t-il, sur France Bleu.

Sur sa page Facebook, l'artiste de 25 ans a diffusé une vidéo visionnée par plus de 10 000 personnes. Sur les images, on le voit être interpellé par plusieurs policiers qui lui demandent une attestation de sortie. Il en retire une de son costume pour leur présenter, provoquant l'hilarité des passants. Il explique avoir du ensuite détruire le costume, pour ne pas provoquer d'attroupement.

Au-delà de son geste artistique, le confinement reste pour Maxime Matthys la «seule solution en l'état actuel des choses et au regard de la situation de l'hôpital public pour sauver des vies».