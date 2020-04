Maire… elle gère la crise du coronavirus depuis sa maison de vacances

La ville de Vaucresson (Hauts-de-seine) est actuellement administrée par sa maire partie dans le sud de la France au lendemain du premier tour, le 15 mars dernier.

Virginie Miche-Paulsen ne s’était pas représentée pour un quatrième mandat, a rapporté Le Parisien. Sa huitième adjointe était arrivée en tête des suffrages avec 52,10% des voix et aurait donc dû être maire.

Le conseil municipal d’installation, qui devait se réunir quelques jours après le scrutin, n'a pas eu lieu à cause du confinement et la maire sortante doit donc garder son poste.

Seulement, comme le relève l'élu de l'opposition Bertrand Bruneau, elle n’est pas revenue : «Il y a plein de choses à faire dans la ville, gérer la crise, commander des masques et préparer le déconfinement. On ne peut pas faire tout ça au dernier moment», a-t-il martelé. Virginie Michel-Paulsen n’a pas non plus répondu aux sollicitations du média francilien.

Le premier adjoint en première ligne

C’est donc son premier adjoint, Alain Saint-Pierre, qui dit être en contact avec la maire et s’occuper des affaires de la commune : «Je signe pas mal de documents en ce moment, a-t-il admis auprès du Parisien. La communication est très bonne avec le maire, on se parle beaucoup par textos et par mails. On a des réunions régulières».

Le service de la communication de Vaucresson a lui répondu que cette organisation était à la base prévue pour quatre jours. D’après lui, «si, à l'époque, on avait su que cela durerait jusqu'en juin, le maire ne serait pas partie en confinement».

Il a également assuré que l’équipe municipale actuelle gère «la communication, les commerces et les personnes âgées» avec une astreinte qui a été mise en place. «Pour le reste, les dossiers attendent la nouvelle équipe».

Un dispositif très loin de satisfaire l'opposition. «En ces temps de crise, le maire devrait être encore plus présent que d'habitude», a déclaré Eric Flamand, candidat lors des dernières élections.