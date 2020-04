Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 13 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

335 morts à l'hôpital en 24 heures, 14.967 décès au total

Les chiffres ont été communiqués par communiqué de presse, ce lundi 13 avril. Le bilan monte à 14.967 décès en France depuis le début de l'épidémie. Dans le détail, 335 personnes sont mortes à l'hôpital (sur 9.588 au total, et 239 en Ehpad (sur 5.379).

L'Italie a passé lundi le cap des 20.000 morts dus au nouveau coronavirus, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d'une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour consécutif. 566 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, portant à 20.465 le nombre de morts depuis le début de la pandémie, selon les chiffres publiés par la Protection civile.

Aux Etats-Unis, l'Etat de New York a franchi lundi le cap des 10.000 morts du Covid-19, pour atteindre 10.056, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo, avec 671 décès enregistrés lors des dernières 24 heures. La région reste, de loin, la plus touchée des Etats-Unis, même si le gouverneur a souligné que le ralentissement de la pandémie se confirmait dans l'Etat de New York.

Emmanuel Macron prolonge le confinement jusqu'au 11 mai

Dans une allocution très attendue, le président de la République a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain. À cette date, les enfants et élèves feront leur retour dans les crèches, écoles, collèges et lycées. Emmanuel Macron a également promis qu'un masque grand public pourra être fourni à chaque Français, et que les dépistages se feront de plus en plus nombreux.

Concernant les traitements, sans faire mention de la chloroquine, il s'est engagé à n'exclure aucune option, alors que plusieurs essais cliniques sont actuellement organisés dans le pays.

Les aides financières pour les entreprises, indépendants et salariés doivent être prolongés, et renforcé. Un plan spécifique aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration doit notamment être annoncé dans les jours qui viennent par le gouvernement.

L'Inserm alerte sur un déconfinement sans stratégie claire

Lever le confinement sans mesures strictes de tests et d’isolement serait inefficace et pourrait entraîner une seconde vague de contamination qui submergerait le système de santé, alerte l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans une étude.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’Inserm, de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique et de Sorbonne Université, ont modélisé l’impact des mesures de confinement en Ile-de-France. Publiée dans Le Monde ce dimanche, cette étude souligne notamment qu’au 5 avril, la proportion de personnes déjà contaminées se situait «entre 1% et 6%». Or, afin de garantir une immunité collective, il faudrait qu'environ 60% de la population soit atteinte par le Covid-19.

L'étude précise également que le taux de reproduction de base (nombre de personnes contaminées par un malade) est passé de 3 à 0,68 grâce à la réduction des contacts due au confinement. Ce qui signifie que 100 individus infectés ne transmettraient plus le virus qu’à 68 personnes. Mais lever les restrictions de sortie, en vigueur dans le pays depuis le 17 mars, trop brutalement et sans stratégie engendrerait une seconde vague épidémique, ce qui saturerait les hôpitaux, alertent les chercheurs. C’est pourquoi ils préconisent un dépistage massif de la population pour rechercher les porteurs du SARS-CoV-2, afin de les placer ensuite en isolement, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont été en contact.

Une étude brésilienne sur la chloroquine stoppée

La sécurité des patients avant tout. Une petite étude d'un hôpital brésilien sur la chloroquine a été mise en pause après l'apparition de rythmes cardiaques suspects chez des malades. Ces 81 patients volontaires de Manaus, au nord du pays, ont ainsi pris de fortes doses de chloroquine, qui fait l'objet d'une forte controverse ces derniers temps. Ce médicament utilisé dans la lutte contre le paludisme serait, pour une partie de la communauté scientifique, potentiellement efficace contre le coronavirus. Une étude très médiatisée du docteur Didier Raoult va dans ce sens, mais une grande partie des professionnels estime qu'elle n'a pas été réalisée selon le protocole adéquat, et appelle à la prudence en attendant des résultats plus concluants. Sur le même sujetCoronavirusUne étude sur la chloroquine stoppée au Brésil après des effets secondaires trop importants L'étude brésilienne met en avant l'un des effets secondaires potentiels du médicament, à savoir le risque cardiaque. «La publication nous apporte une information utile, à savoir que la chloroquine provoque une augmentation des anormalités des électrocardiogrammes, qui peuvent entraîner des morts soudaines par arrêt cardiaque», explique au New York Times David Juurling, chef du service de pharmacologie clinique à l'Université de Toronto.



Décès de l'acteur français Maurice Barrier

Le comédien Maurice Barrier, connu pour de nombreux seconds rôles au cinéma et au théâtre qui lui valurent un Molière en 1998, est décédé ce week-end du coronavirus à l'âge de 87 ans. «Alors qu'il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital et ne s'en est pas remis», a posté sur Facebook, tard dimanche soir, son neveu Jérémy Manesse, dont les parents dirigent Le Café de la Gare à Paris.

Selon la presse bourguignonne, Maurice Barrier vivait dans le village de Montréal, dans l'Yonne, depuis 1962 avec son épouse Hélène Manesse. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital de Montbard, en Côte-d'Or.