Peut-on cocher deux cases sur son attestation de déplacement ?

La réglementation est tellement stricte, que mieux vaut la connaitre par cœur pour éviter l’amende. Lorsque l’on rompt son confinement pour sortir dans la rue, est-il possible de cocher plusieurs motifs sur son attestation de déplacement ?

La réponse est oui. Dans une période où il est demandé aux Français de limiter au maximum leur déplacement, elle semble même complètement logique, afin de répondre en une seule sortie à ses besoins du jour.

Pourtant, des cas de verbalisation pour cette raison sont remontées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une erreur de la part des forces de l’ordre, puisque les autorités affirment sur le site servicepublic.fr qu’il est «conseillé de grouper vos sorties et il est donc possible d’indiquer plusieurs motifs sur une même attestation».

Aller faire un footing puis passer au magasin faire des courses est donc possible, en cochant les deux cases sur le papier. Attention cependant dans ce cas-là à ne pas dépasser la limite prévue d’une heure.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur rappelle qu’il est possible de contester une amende reçue, dans un délai désormais exceptionnellement rallongé à 90 jours.