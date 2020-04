Confinement : dans quels cas peut-on sortir à plusieurs ?

Peut-on sortir faire ses courses à deux ? Puis-je me promener avec mon enfant ? Peut-on retrouver des amis pour discuter dans la rue ?... S'il est difficile d'envisager de se déplacer seul, en ces temps de confinement général, c'est pourtant ce principe qui s'applique. Toutefoi,s certains cas -très restictifs- sont tolérés par les forces de l'ordre.

Puis-je sortir avec mon enfant ?

L'attestation de déplacement dérogatoire permet de sortir avec son enfant en cochant la 5e case qui prévoit notamment «la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile». La 4e case autorise également les parents séparés ou divorcés à exercicer leur droit de garde alternée et peuvent donc aller les chercher pour les raccompagner à leur domicile. Il est donc possible d'accompagner son enfant dehors, mais il reste toutefois déconseillé de sortir à plusieurs. Si vous avez plusieurs enfants, privilégiez les sorties limitées à un adulte, un enfant. Il est à noter que les mineurs n'ont pas besoin d'attestation.

Là encore, les longues sorties ne sont pas permises et doivent obéir au rayon d'un kilomètre du domicile (sauf pour récupérer ses enfants au motif du droit de garde). Mieux vaut donc rester à quelques minutes de chez soi. Enfin, le document parle de promenade, il convient donc de rester en mouvement et de ne pas aller s'installer dans un parc.

Peut-on faire ses courses en famille ?

Clairement non, même si ce cas de figure n'est pas formellement interdit. Le confinement a été mis en place pour éviter qu'un maximum de personnes ne sortent de chez elles. Faire ses courses en couple ou avec ses enfants n'est pas conseillé, ne serait-ce que pour réduire la probabilité de ramener le virus au sein du foyer, voire de le transmettre aux autres si l'on est porteur sans le savoir. Lorsque c'est possible, il convient donc de faire ses courses seul. Pour les famille monoparentales, le parent d'enfants en bas âge, ou trop petits pour rester chez eux sans surveillance, peut toutefois le faire..

Peut-on être à deux ou à plusieurs à bord d'un véhicule ?

L'attestation de déplacement reste flou sur ce point, reste que les préfets des départements font valoir le bon sens et qu'il convient d'avoir une raison valable pour se retrouver à deux ou plus dans une voiture ou un camion.

Le principe est donc de rester seul à bord de son véhicules. Les exceptions tolérées sont les suivantes : pour aider une personne à mobilité réduite, âgée ou ayant des problèmes de santé à faire ses courses, pour transporter une personne sans permis de conduire, un déplacement d'urgence pour secourir une personne blessée, pour se rendre à l'enterrement d'un parent ou encore pour exercer son droit de garde d'un enfant. Cette liste n'est pas exhaustive, mais les gendarmes et policiers qui effectuent les contrôles exigeront une excuse valable pour ne pas verbaliser.

A la question du covoiturage, celui-ci reste déconseillé. Mais là encore rien n'est interdit. Le site Blablacar, leader dans ce domaine, n'a d'ailleurs pas fermé son service.

Combien de personnes peuvent assister à des obsèques ?

Pas plus de 20 personnes peuvent assister à des obsèques a précisé le premier ministre Edouard Philippe. Attention toutefois, ce chiffre englobe aussi le personnel du service funéraire, il ne s'agit donc pas de vingt proches du défunt. En ce moment douloureux, les autorités rappellent que les gestes barrières doivent malgré tout s'appliquer durant la cérémonie. Lors de votre déplacement, il faudra également vous munir de l'attestation en cochant la 4e case «Déplacement pour motif familial impérieux».

Peut-on se retrouver entre amis dans un cadre privé ?

Non. De même qu'il n'est pas possible de se donner rendez-vous dans certains lieux publics ou des magasins pour discuter entre amis, ne pensez pas non plus à organiser une petite fête à la maison. Cela implique un regroupement de personnes susceptibles d'être verbalisées (surtout en cas de tapage nocturne). En outre, il en va pour votre santé et celle des autres, avec la probabilité de contaminer les autres, si quelqu'un est porteur du virus sans le savoir.