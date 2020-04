Avec le confinement, les Français ne font pas suffisamment de sport

On pouvait s’y attendre, même si certains s’amusent de n’avoir jamais vu autant de coureurs qu’en ce moment : les Français ne font pas assez de sport pendant le confinement.

Plus de quatre personnes sur dix (41%) expliquent faire moins d’activités physiques depuis le 17 mars qu’avant, révèle une étude menée par coachme.fr, sur 1.267 Français âgés de 18 à 60 ans. Environ un quart (27%) en fait autant qu’avant, tandis qu’un tiers (32%) profite de son temps libre pour être encore plus sportif.

Sur la période de confinement, la durée moyenne d'activité, si l'on compte la marche, est de 38 minutes par jour. Un chiffre proche des recommandations de l'OMS (voir plus bas), mais qui ne cache pas un problème de taille : une personne sur cinq (19%) explique ne faire absolument aucune activité physique.

Ne pas descendre sous les 20 minutes quotidiennes

Pour rappel, afin d’éviter le développement de problèmes cardiovasculaires, de risque de dépression, de maladies ou d’affaiblir sa masse musculaire et osseuse, l’OMS recommande à un adulte de 18 à 64 ans de faire au moins 42 minutes d’activités physiques par jour (en moyenne), pour atteindre les 300 minutes sur une semaine.

Pour les moins sportifs, elle précise l’importance de ne pas descendre sous les 21 minutes quotidien, soit 150 minutes hebdomadaire. Une étude publiée en 2017 par l’Anses indiquait que 63% des 18-79 ans répondaient seulement à ce dernier critère.

Les exercices de fitness, stars du confinement

Enfermement oblige, les sports qui ont la côte en ce moment son ceux réalisables à la maison. Marche à pied et footing mis de côté (respectivement pratiqués par 13 et 7% des personnes interrogées), le fitness (exercices sans poids) arrive en tête (32%). Le yoga a aussi ses adeptes (8%), de même que la musculation (avec des poids, 7%). Viennent plus loin le vélo d’appartement (3%), le pilates (2%) ou la danse (1%).